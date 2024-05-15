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Арештовану валюту колаборантів пустять на оборону — деталі

15 травня 2024 09:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Гроші колаборантів — держава спрямує арештовану валюту на армію
Іноземна валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало можливість купувати військові облігації за арештовану валюту зрадників країни. Відповідний законопроєкт №10397 підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомили в АРМА.

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Як зазначили в агенції, завдяки відповідному рішенню в АРМА розширились можливості наповнення державної казни.

"Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету — заарештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність", — заявили в агенції.

Очікується, що АРМА вже невдовзі скористається таким правом та закупить військові облігації на майже 40 мільйонів доларів.

Як пояснюють в агенції, до цього АРМА могла використовувати передані в управління кошти у національній валюті для розміщення на депозиті, купівлі за них військові облігації, проте це право не поширювалось на іноземну валюту. Нацагенції дозволялось розміщувати валюту виключно на депозитних рахунках із доходом 1%.

Тепер валюту зможуть вкладати у військові облігації під 3-4% річних.

За даними АРМА, на валютних депозитних рахунках агентства налічується 20 мільйонів доларів і 8 мільйонів євро.

Агенції дозволено використати близько 80% коштів для інвестування в облігації, мінімум 20% повинні лишитися на рахунках для оперативного управління.

Законопроєкт №10397 Верховна Рада затвердила у квітні 2024 року.

 

гроші колаборантів
Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія посилюють контроль за дотриманням санкцій проти Росії. Відповідну угоду країни підписали у Вільнюсі.

Днями у Рівненській області затримали чергового колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.

АРМА
Колаборант
фінанси
гроші
арешт

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