Apple готовит новую модель iPhone SE — сколько он будет стоить

Смартфоны в магазине. Фото: Bloomberg

Американская корпорация Apple планирует значительное обновление iPhone SE. Новая модель должна появиться на рынке в начале 2025 года, и ее цена будет лишь немного выше стоимости текущей версии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Подробнее о новом iPhone SE

Смартфон iPhone SE последний раз обновляли в 2022 году, когда он получил поддержку 5G, но сохранил старый дизайн с физической кнопкой "Домой". В новой версии iPhone SE, которая появится в начале 2025 года, будет реализован дизайн, подобный тому, что представили в iPhone 12. Кроме того, новинка получит поддержку функций Apple Intelligence — набора инструментов искусственного интеллекта.

Кроме того, Apple намерена внедрить OLED-дисплеи в новом iPhone SE, что станет последним шагом в переходе от LCD-панелей к более новой технологии. Это означает, что компания больше не будет производить смартфоны с жидкокристаллическими экранами.

Согласно информации, полученной от источников издания 9to5Mac, одним из ключевых аспектов iPhone SE 4 станет первый модем 5G, разработанный Apple. Он также включает компоненты для обеспечения работы Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Ожидается, что новый модем потребляет значительно меньше энергии, особенно в режиме энергосбережения.

Сколько будет стоить бюджетный iPhone

Актуальная модель iPhone SE 3, выпущенная весной 2022 года, стоит 429 долларов. Согласно инсайдерской информации, новое поколение смартфона подорожает, но незначительно. Прогнозируется, что его стоимость будет в пределах 459-499 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, официальный запуск продаж iPhone 16 вызвал немалый интерес. Журналисты в своих обзорах отмечают это как одно из самых удачных обновлений базовой модели за последние годы. В то же время версии Pro восприняли менее увлеченно, назвав их достаточно посредственными.

Мы также сравнили Айфон 16О с Айфон 14О. Выход новой линейки iPhone всегда вызывает повышенный ажиотаж. Часть покупателей принимает однозначное решение как можно скорее заказать новый Айфон 16 Об Украине, чтобы насладиться обновленным функционалом и новыми техническими характеристиками. Но есть и такие клиенты, которые ожидают снижения цен на модели предыдущих лет.