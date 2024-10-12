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Apple представить новий бюджетний iPhone — яка ціна та коли вийде

12 жовтня 2024 14:20
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Apple готує нову модель iPhone SE — скільки він буде коштувати
Смартфони в магазині. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Американська корпорація Apple планує значне оновлення iPhone SE. Нова модель має з'явитися на ринку на початку 2025 року, і її ціна буде лише трохи вищою за вартість поточної версії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Детальніше про новий iPhone SE

Смартфон iPhone SE востаннє оновлювали у 2022 році, коли він отримав підтримку 5G, але зберіг старий дизайн із фізичною кнопкою "Додому". У новій версії iPhone SE, що з'явиться на початку 2025 року, буде реалізовано дизайн, подібний до того, що представили в iPhone 12. Крім того, новинка отримає підтримку функцій Apple Intelligence — набору інструментів штучного інтелекту.

Крім того, Apple має намір впровадити OLED-дисплеї в новому iPhone SE, що стане останнім кроком у переході від LCD-панелей до новішої технології. Це означає, що компанія більше не вироблятиме смартфони з рідкокристалічними екранами.

Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання 9to5Mac, одним із ключових аспектів iPhone SE 4 стане перший модем 5G, розроблений Apple. Він також включатиме компоненти для забезпечення роботи Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Очікується, що новий модем споживатиме значно менше енергії, особливо в режимі енергоощадження.

Скільки буде коштувати бюджетний iPhone 

Актуальна модель iPhone SE 3, випущена навесні 2022 року, має ціну 429 доларів. Згідно з інсайдерською інформацією, нове покоління смартфона подорожчає, але незначно. Прогнозується, що його вартість буде в межах 459-499 доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, офіційний запуск продажів iPhone 16 викликав чималий інтерес. Журналісти у своїх оглядах відзначають це як одне з найвдаліших оновлень базової моделі за останні роки. Водночас версії Pro сприйняли менш захоплено, назвавши їх досить посередніми.

Ми також порівняли Айфон 16 Про з Айфон 14 Про. Вихід нової лінійки iPhone завжди викликає підвищений ажіотаж. Частина покупців приймає однозначне рішення якомога швидше замовити новий Айфон 16 Про в Україні, щоб насолодитися оновленим функціоналом та новими технічними характеристиками. Але є й такі клієнти, які чекають на зниження цін на моделі попередніх років.

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