Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в юридической сфере в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Консультации с юристом. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок труда в Украине сейчас испытывает огромные затруднения. Если раньше найти работу было сложно для работников, то в 2024 году работодатели уже сталкиваются с проблемой поиска сотрудников. Это хорошо известные причины: усиленная мобилизация, миграция как внутренняя, так и внешняя, а также медленная адаптация к жизни на новом месте. Кроме того, в таких условиях украинки все чаще занимают места мужчин в разных профессиях. В условиях войны и усиленной мобилизации женщины осваивают навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в юридической сфере.

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Что происходит на рынке труда в Украине

Из-за сложной ситуации на рынке труда и острого дефицита мужчин в Украине на национальном уровне планируют обучать женщин вождению грузовиков и автобусов. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, до февраля нехватка водителей коммунального транспорта достигала 30%, а сейчас дефицит может быть еще больше. Министерство инфраструктуры рассчитывает привлечь к кампании по обучению женщин украинский бизнес. По словам Деркача, некоторые компании уже обращались к правительству с предложениями предоставить необходимое оборудование или учебные площадки.

Ранее в киевском метрополитене жаловались на острый дефицит специалистов в традиционно "мужских" областях. Из-за нехватки машинистов предприятию пришлось увеличить интервал движения поездов.

По информации метрополитена, в Украине не хватает электромехаников, токарей и слесарей. На сайтах по поиску работы насчитывается:

83 вакансии машинистов электропоездов;

48 вакансий электромехаников;

161 вакансия токарей и слесарей по соответствующим направлениям.

По словам председателя правления фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и председателя Всеукраинского профсоюза Наталии Землянской, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, характерный для украинского рынка труда на протяжении последних лет, приобрел новые особенности в последние годы.

Так, в январе-мае 2024 года из более 335 тысяч человек, получавших услуги в службе занятости, 77% составляли женщины (до начала войны – около 55%) в возрасте от 35 до 55 лет, с высшим и профессионально-техническим образованием, большинство которых проживают в городах.

"В связи с мобилизацией возникают трудности с укомплектованием вакансий по традиционно "мужским" профессиям - строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, и именно женщины в условиях войны занимают эти вакансии. Это способствует расширению гендерных ролей и меняет общественные представления о возможностях женщин в рабочей сфере", — добавила Землянская.

Где в юридической сфере в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в юридической сфере, в которых предлагают самые большие зарплаты в Украине. Информацию о вакансиях и уровнях оплаты мы брали на Work.ua.

Менеджер по управлению налоговыми рисками

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП приглашает специалистов для работы в проектах в разных сферах. Компания расширяет команду и ищет профессионалов для выполнения различных задач.

Обязанности будут включать формирование налоговой стратегии группы. Идентификация и построение процесса управления налоговыми рисками группы, а также проведение предварительного налогового анализа всех нетипичных транзакций группы.

Кроме того, необходимо будет сопровождать налоговые проверки и обжаловать их результаты. Среди других задач: координация централизованной коммуникации с налоговыми органами и строительство процесса долгосрочного налогового планирования.

На собеседование приглашаются кандидаты, обладающие глубокими знаниями и опытом практического применения налогового права, опытом проведения Tax Due Diligence, налоговыми проверками и аудитами финансовой отчетности (включая налоговую), а также уверенным взаимодействием с налоговыми и другими органами контроля. Опыт долгосрочного налогового планирования также приветствуется.

Зарплата: 80 000 грн.

Вакансия на должность менеджер программы защиты и верховенства права. Фото: Work.ua

Старший юрист

MicroBilt Ukraine приглашает адвоката по судебным разбирательствам на полный рабочий день с практическим опытом в коммерческих судебных процессах и контрактах. Должность предусматривает предоставление комплексной юридической поддержки главному юрисконсульту по коммерческим судебным разбирательствам США.

Кандидаты должны иметь опыт работы не менее 5 лет в сфере коммерческих судебных процессов в США. Работа выполняется из Украины по делам США. Резюме должно быть на английском языке.

Рабочие обязанности включают в себя помощь ведущему адвокату в решении всех аспектов судебного процесса: проведение исследований, написание текстов, составление исковых заявлений и резолютивных ходатайств. Также необходимо составлять и отвечать на запросы на обнаружение, управлять большими базами данных документов, осуществлять их проверку и кодирование, а также готовить документы в сложных случаях. Другие задачи включают подготовку к показаниям и помощь во всех аспектах стратегии, разработки и подготовки к слушаниям.

Кандидаты должны иметь действующую юридическую лицензию желательно в США и опыт ведения коммерческих дел от 5 до 7 лет. Нужны сильные исследовательские и письменные навыки, а также хорошее понимание законов штатов и федерального законодательства США, а также правила и стратегии судебных разбирательств.

Опыт помощи старшим юристам в подготовке к слушаниям, судебным разбирательствам и управлении документами также обязателен. Уровень английского языка должен быть не ниже Advanced.

Зарплата: 80 000 — 100 000 грн.

Вакансия на должность старшего юриста. Фото: Work.ua

Руководитель юридического отдела

Сеть магазинов Ultragroup приглашает на должность руководителя юридического отдела.

Для этой позиции требуется опыт работы в должности начальника юридического отдела не менее 5 лет, преимущественно в сфере ритейла. Наличие свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью является преимуществом. Знание английского языка обязательно, также приветствуется опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности.

Обязанности включают в себя постановку задач подчиненным юристам и сотрудникам отдела кадров с последующим контролем выполнения и координацию работы юридического отдела. Руководитель будет отчитываться перед владельцами о состоянии приоритетных и текущих дел группы компаний. В задачи также входит разработка и инициирование внутренних документов группы компаний, формирование правовой позиции для переговоров с контрагентами и участие в этих переговорах.

Необходимо предоставлять консультации по вопросам, возникающим во время хозяйственной деятельности группы компаний, включая письменные консультации, а также участвовать в проверках контролирующих и проверяющих органов, формировать правовую позицию по поводу правомерности проверки и перспектив административного и/или судебного обжалования результатов.

Зарплата: 100 000 грн.

Вакансия на должность руководителя юридического отдела. Фото: Work.ua

Руководитель юридического департамента

Логистическая компания сообщает об открытии вакансии руководителя юридического департамента.

В обязанности входят разработка и внедрение стратегий обеспечения правовой безопасности деятельности холдинга, обеспечение методического руководства по правовой работе, предоставление правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе, а также подготовка и передача необходимых материалов в судебные и государственные органы.

Кандидат будет заниматься разработкой предложений по усовершенствованию хозяйственно-финансовой деятельности, проведением правового анализа договоров и соглашений, участием в их заключении. В обязанности также относятся взаимодействие с государственными органами и представительство интересов холдинга перед органами контроля, а также организация и контроль юридической документации.

Для этой позиции требуется опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет и высшее юридическое образование. Кандидат должен иметь опыт сопровождения деятельности производственных компаний, знание хозяйственного, налогового, земельного и экологического права. Также необходимы организованность, ответственность, умение устанавливать и поддерживать контакты, самостоятельность и внимательность.

Зарплата: 100 000 грн.

Вакансия на должность руководителя юридического департамента. Фото: Work.ua

Менеджер программы защиты и верховенства права

Общественная организация International Rescue Committee ищет менеджера программы защиты и верховенства права.

Основные обязанности включают в себя управление программой, которое предусматривает планирование и управление закупками, планирование и управление бюджетом, разработку и контроль выполнения плана работы, а также разработку и выполнение планов мониторинга и оценки в сотрудничестве с соответствующей группой.

Менеджер будет заниматься программным мониторингом партнеров и присоединяться к работе по внешней и внутренней отчетности, а также регулярно обновлять инструменты управления программным циклом.

Требования включают свободное владение украинским и английским языками, образование в области права, прав человека, социальных или гуманитарных наук, или другой смежной отрасли. Необходимый опыт управления проектами в сфере защиты и/или прав человека, опыт фасилитации групповых мероприятий, тренингов и семинаров, а также наставничества других.

Кандидат должен иметь опыт работы в условиях кризисного программирования, иметь отличные коммуникативные навыки и демонстрировать понимание и способность сохранять конфиденциальность и уважение клиентов/бенефициаров. Важно положительное и профессиональное отношение, способность управлять и хорошо работать в команде, высокая степень гибкости, умение организовывать работу, соблюдать сроки и определять приоритеты работы под давлением.

Зарплата: 64 000 — 102 000 грн.

Вакансия на должность менеджера программы защиты и верховенства права. Фото: Work.ua

Напомним, мы писали, где в ЕС самые низкие налоги для бизнеса и за что можно получить огромный штраф в Украине при открытии компании за рубежом. В связи с военной агрессией со стороны России для многих собственников бизнеса вопрос диверсификации рисков стал особенно актуален.

Также мы рассказывали, что в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили о росте зарплат госслужащих. Руководитель НАДС Наталья Алюшина призвала студентов рассмотреть карьеру на госслужбе.