Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у юридичній сфері в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Консультація з юристом. Фото:

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок праці в Україні зараз переживає величезні труднощі. Якщо раніше знайти роботу було складно для працівників, то у 2024 році вже роботодавці стикаються з проблемою пошуку співробітників. Це має добре відомі причини: посилена мобілізація, міграція як внутрішня, так і зовнішня, а також повільна адаптація до життя на новому місці. Крім того, за таких умов українки дедалі частіше займають місця чоловіків у різних професіях. В умовах війни та посиленої мобілізації жінки освоюють навички слюсарів, токарів, кранівників та водіїв.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні та де платять найвищі зарплати у юридичній сфері.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

Через складну ситуацію на ринку праці та гострий дефіцит чоловіків, в Україні на національному рівні планують навчати жінок водінню вантажівок та автобусів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, до лютого брак водіїв комунального транспорту досягав 30%, а зараз дефіцит може бути ще більшим. Міністерство інфраструктури розраховує залучити до кампанії із навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії вже зверталися до уряду із пропозиціями надати необхідне обладнання чи навчальні майданчики.

Раніше у київському метрополітені скаржилися на гострий дефіцит фахівців у традиційно "чоловічих" сферах. Через нестачу машиністів підприємству довелося збільшити інтервал руху поїздів.

За інформацією метрополітену, в Україні не вистачає електромеханіків, токарів та слюсарів. На сайтах з пошуку роботи налічується:

83 вакансії машиністів електропоїздів;

48 вакансії електромеханіків;

161 вакансія токарів та слюсарів за відповідними напрямками.

За словами голови правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та голови Всеукраїнської профспілки Наталії Землянської, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили, характерний для українського ринку праці протягом останніх років, набув нових особливостей останніми роками.

Так, у січні-травні 2024 року з більш ніж 335 тисяч осіб, які отримували послуги у службі зайнятості, 77% становили жінки (до початку війни – близько 55%) у віці від 35 до 55 років, з вищою та професійно-технічною освітою, більша частина яких проживають у містах.

"У зв'язку з мобілізацією виникають труднощі з укомплектуванням вакансій за традиційно "чоловічими" професіями — будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії, і саме жінки в умовах війни посідають ці вакансії. Це сприяє розширенню гендерних ролей і змінює суспільні уявлення про можливості жінок у робочій сфері", — додала Землянська.

Де в юридичній сфері в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у юридичній сфері, у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію щодо вакансій і рівнів оплати ми брали на Work.ua.

Менеджер з управління податковими ризиками

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП, запрошує фахівців для роботи в проєктах у різних сферах. Компанія розширює команду та шукає професіоналів для виконання різноманітних завдань

Обов'язки включатимуть формування податкової стратегії групи. Ідентифікацію та побудову процесу управління податковими ризиками групи, а також проведення попереднього податкового аналізу всіх нетипових транзакцій групи.

Крім того, потрібно буде супроводжувати податкові перевірки та оскаржувати їх результати. Серед інших завдань: координація централізованої комунікації з податковими органами та розбудова процесу довгострокового податкового планування.

На співбесіду запрошуються кандидати, які мають глибокі знання та досвід практичного застосування податкового права, досвід проведення Tax Due Diligence, податкових перевірок та аудитів фінансової звітності (включаючи податкову), а також впевнену взаємодію з податковими та іншими органами контролю. Досвід довгострокового податкового планування також вітається.

Зарплатня: 80 000 грн.

Вакансія на посаду менеджер програми захисту та верховенства права. Фото: Work.ua

Старший юрист

Компанія MicroBilt Ukraine запрошує адвоката із судових розглядів на повний робочий день із практичним досвідом у комерційних судових процесах та контрактах. Посада передбачає надання комплексної юридичної підтримки головному юрисконсульту з питань комерційних судових розглядів США.

Кандидати повинні мати досвід роботи щонайменше 5 років у сфері комерційних судових процесів у США. Робота виконується з України у справах США. Резюме має бути англійською мовою.

Робочі обов'язки включають допомогу провідному адвокату у вирішенні всіх аспектів судового процесу: проведення досліджень, написання текстів, складання позовних заяв та резолютивних клопотань. Також необхідно складати та відповідати на запити на виявлення, керувати великими базами даних документів, здійснювати їх перевірку та кодування, а також готувати документи у складних випадках. До інших завдань входить підготовка до показань та допомога у всіх аспектах стратегії, розробки та підготовки до слухань.

Кандидати повинні мати чинну юридичну ліцензію, бажано у США, та досвід ведення комерційних справ від 5 до 7 років. Потрібні сильні дослідницькі та письмові навички, а також гарне розуміння законів штатів та федерального законодавства США, а також правил та стратегій судових розглядів.

Досвід допомоги старшим юристам у підготовці до слухань, судових розглядів та управлінні документами також є обов'язковим. Рівень англійської мови повинен бути не нижче Advanced.

Зарплатня: 80 000 — 100 000 грн.

Вакансія на посаду старшого юриста. Фото: Work.ua

Керівник юридичного відділу

Мережа магазинів Ultragroup запрошує на посаду керівника юридичного відділу.

Для цієї позиції потрібен досвід роботи на посаді начальника юридичного відділу не менше 5 років, переважно у сфері ритейлу. Наявність свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю є перевагою. Знання англійської мови є обов'язковим, також вітається досвід роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Обов'язки включають постановку завдань підлеглим юристам та співробітникам відділу кадрів з подальшим контролем виконання та координацію роботи юридичного відділу. Керівник звітуватиме перед власниками про стан пріоритетних та поточних справ групи компаній. У завдання також входить розробка та ініціювання внутрішніх документів групи компаній, формування правової позиції для переговорів із контрагентами та участь у цих переговорах.

Необхідно надавати консультації з питань, що виникають під час господарської діяльності групи компаній, включаючи письмові консультації, а також брати участь у перевірках контролюючих та перевіряючих органів, формувати правову позицію щодо правомірності перевірки та перспектив адміністративного та/або судового оскарження результатів.

Зарплатня: 100 000 грн.

Вакансія на посаду керівника юридичного відділу . Фото: Work.ua

Керівник юридичного департаменту

Логістична компанія повідомляє про відкриття вакансії керівника юридичного департаменту.

До обов'язків входять розробка та впровадження стратегій забезпечення правової безпеки діяльності холдингу, забезпечення методичного керівництва з правової роботи, надання правової допомоги структурним підрозділам у претензійній роботі, а також підготовка та передача необхідних матеріалів до судових та державних органів.

Кандидат займатиметься розробкою пропозицій щодо удосконалення господарсько-фінансової діяльності, проведенням правового аналізу договорів та угод, участю у їх укладанні. До обов'язків також належить взаємодія з державними органами та представництво інтересів холдингу перед органами контролю, а також організація та контроль юридичної документації.

Для цієї позиції потрібен досвід роботи на аналогічній посаді не менше 5 років та вищу юридичну освіту. Кандидат повинен мати досвід супроводу діяльності виробничих компаній, знання господарського, податкового, земельного та екологічного права. Також необхідні організованість, відповідальність, вміння встановлювати та підтримувати контакти, самостійність та уважність.

Зарплатня: 100 000 грн.

Вакансія на посаду керівника юридичного департаменту. Фото: Work.ua

Менеджер програми захисту та верховенства права

Громадська організація International Rescue Committee шукає менеджера програми захисту та верховенства права.

Основні обов'язки включають управління програмою, яке передбачає планування та управління закупівлями, планування та управління бюджетом, розробку та контроль виконання плану роботи, а також розробку та виконання планів моніторингу та оцінки у співпраці з відповідною групою.

Менеджер займатиметься програмним моніторингом партнерів та приєднуватиметься до роботи із зовнішньої та внутрішньої звітності, а також регулярно оновлюватиме інструменти управління програмним циклом.

Вимоги включають вільне володіння українською та англійською мовами, освіту в галузі права, прав людини, соціальних чи гуманітарних наук або іншої суміжної галузі. Необхідний досвід управління проєктами у сфері захисту та/або прав людини, досвід фасилітації групових заходів, тренінгів та семінарів, а також наставництва інших.

Кандидат повинен мати досвід роботи в умовах кризового програмування, мати відмінні комунікативні навички та демонструвати розуміння та здатність зберігати конфіденційність та повагу клієнтів/бенефіціарів. Важливе позитивне та професійне ставлення, здатність керувати та добре працювати в команді, високий ступінь гнучкості, уміння організовувати роботу, дотримуватись термінів та визначати пріоритети роботи під тиском.

Зарплатня: 64 000 – 102 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера програми захисту та верховенства права. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми писали де в ЄС найнижчі податки для бізнесу та за що можна отримати величезний штраф в Україні при відкритті компанії за кордоном. У зв'язку з військовою агресією з боку Росії для багатьох власників бізнесу питання диверсифікації ризиків стало особливо актуальним.

Також ми розповідали, що У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили про зростання зарплат держслужбовців. Очільниця НАДС Наталія Алюшина закликала студентів розглянути кар'єру на держслужбі.