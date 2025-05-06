Алименты в Украине - о чем должны знать военнослужащие в 2025 году

Алименты в 2025 году — как должны платить военные
В 2025 году выполнять родительские обязанности, в частности выплачивать алименты, должны и те граждане, которые сейчас находятся в составе ВСУ. Это требование является обязательным для выполнения несмотря на то, что в стране с 2022 года действует военное положение.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как происходит взыскание алиментов с военнослужащих в 2025 году.
С каких видов дохода военнослужащего взыскиваются алименты
По информации Министерства юстиции, если раньше алименты взимались в основном с зарплаты, то по состоянию на сейчас отчисления в пользу ребенка происходят с:
- должностного оклада;
- доплаты по воинскому званию;
- ежемесячных надбавок;
- доплат;
- премий.
- боевых выплат (с дополнительного вознаграждения в 100 тыс. грн).
Размер алиментов в 2025 году
Договориться об определенной сумме выплат могут родители, но чаще всего выплаты назначаются в суде. Сколько нужно будет платить военнослужащему — зависит от количества детей:
- на одного ребенка взимается четверть дохода;
- на двух — треть;
- на трех и более — половина.
Однако действуют и определенные ограничения. Например, размер выплат не должен быть больше 10 прожиточных минимумов на каждого ребенка. Установлены и возрастные границы: минимальные и максимальные размеры алиментов различаются для детей до шести лет и от шести до восемнадцати.
Если в жизни плательщика или получателя алиментов происходят значительные изменения, например, ухудшается здоровье, меняется уровень доходов или семейное положение, то размер выплат могут увеличить, уменьшить или вообще изменить способ взыскания — например, с фиксированной суммы на процент от дохода или наоборот.
Если военнослужащий не выплачивает алименты добровольно, взыскателю следует обратиться в суд и получить судебный приказ. Этот документ нужно направить либо непосредственно в воинскую часть, где служит должник, либо передать исполнителю, который, в свою очередь, свяжется с Министерством обороны, если точное место службы неизвестно. Министерство перенаправит документы в соответствующую бухгалтерию, где и будет осуществляться удержание.
Если исполнитель бездействует, у взыскателя есть право подать жалобу в орган исполнительной службы, который открыл производство. В случае отсутствия реакции — можно обратиться в Министерство юстиции.
Напомним, что в отдельных случаях выплачивать алименты своим родителям должны дети. Так, в семейном законодательстве указано, что такое право могут возложить на совершеннолетних украинцев.
Также мы рассказывали, кому придется платить алименты ребенку военнослужащего, который самовольно оставил часть и его местонахождение неизвестно.
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