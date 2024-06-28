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Акции Trump Media выросли после провала Байдена на дебатах — на сколько обогатился Трамп

28 июня 2024 20:48
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Акции Trump Media выросли после удачных дебатов Дональда Трампа против Джозефа Байдена
Дональд Трамп и Джо Байден во время дебатов. Фото: Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В США состоялись первые президентские дебаты, на которых встретились президент-демократ Джо Байден и его соперник-республиканец Дональд Трамп. После дебатов Акции Trump Media & Technology Group на торгах 28 июня выросли почти на 13%. Росту способствовало неудачное выступление Байдена.

Об этом сообщают Reuters.

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Как сообщается, на дебатах Байден выступил слабо и сбивчиво, тогда как Трамп ответил серией нападок на президента.

"Инвесторы, вероятно, отдадут Трампу должное, учитывая, насколько положительно он относился к рынкам во время своего президентства. Если вы ищете в реальном времени прокси-сервер ожиданий инвесторов по поводу результатов в ноябре, они (акции Трампа) говорят вам, что Трамп находится в поул-позиции на этих выборах, и вчера вечером он закрепил свое предполагаемое лидерство", — подчеркнул стратег глобальных рынков в цифровой брокерской компании eToro Бен Лайдлер.

Акции Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная медиаплатформа Трампа Truth Social, выросли до 39,54 доллара, а ценные бумаги разработчика программного обеспечения Phunware, работавшего над приложением к предвыборной кампании Трампа 2020 года, выросли на 8,1% до 6,81 доллара. Акции популярного среди консерваторов видеохостинга Rumble выросли на 0,5% до 5,7 доллара.

В целом акции TMTG в этом году подскочили примерно на 110%, поскольку Трамп набрал обороты в своем стремлении стать кандидатом от республиканской партии на выборах. Однако в начале этого месяца компания оказалась под давлением после того, как присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов с целью утаивания платежа за молчание порнозвезды.

По состоянию на 10 июня Трампу принадлежало 64,9% акций TMTG, что к моменту закрытия торгов оценивалось примерно в 6,5 млрд долларов.

Напомним, в США заговорили о замене Байдена другим кандидатом после провальных дебатов с Трампом. Во время дебатов Байден должен был развеять сомнения в том, что он слишком стар для этой должности. Однако ему не удалось этого сделать.

Также во время дебатов с президентом США Джо Байденом экс-президент Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией. По его мнению, эта война не должна была начинаться вообще.

Джо Байден
США
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Дональд Трамп
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акции

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