Акції Trump Media виросли після вдалих дебатів Дональда Трампа проти Джозефа Байдена

Дональд Трамп і Джо Байден під час дебатів. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У США відбулись перші президентські дебати, на яких зустрілися президент-демократ Джо Байден та його суперник-республіканець Дональд Трамп. Після дебатів Акції Trump Media & Technology Group на торгах 28 червня зросли майже на 13%. Зростанню сприяв невдалий виступ Байдена.

Про це повідомляють Reuters.

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Як повідомляється, на дебатах Байден виступив слабко та плутано, тоді як Трамп відповів серією нападок на президента.

"Інвестори, ймовірно, віддадуть Трампу належне, враховуючи, наскільки позитивно він ставився до ринків під час свого президентства. Якщо ви шукаєте в реальному часі проксі-сервер очікувань інвесторів щодо результатів у листопаді, вони (акції Трампа) кажуть вам, що Трамп перебуває у поул-позиції на цих виборах, і вчора увечері він закріпив своє передбачуване лідерство", — підкреслив стратег глобальних ринків у цифровій брокерській компанії eToro Бен Лайдлер.

Акції Trump Media & Technology Group, якій належить соціальна медіаплатформа Трампа Truth Social, зросли до 39,54 долара, а цінні папери розробника програмного забезпечення Phunware, що працював над додатком до передвиборчої кампанії Трампа 2020 року, зросли на 8,1% до 6,81 долара. Акції популярного серед консерваторів відеохостингу Rumble зросли на 0,5% до 5,7 долара.

Загалом акції TMTG цього року підскочили приблизно на 110%, оскільки Трамп набрав обертів у своєму прагненні стати кандидатом від республіканської партії на виборах. Однак на початку цього місяця компанія опинилася під тиском після того, як присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації документів з метою приховування платежу за мовчання порнозірки.

Станом на 10 червня Трампу належало 64,9% акцій TMTG, що на момент закриття торгів оцінювалося приблизно 6,5 млрд доларів.

Нагадаємо, у США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата після провальних дебатів з Трампом. Під час дебатів Байден повинен був розвіяти сумніви в тому, що він занадто старий для цієї посади. Проте йому не вдалося цього зробити.

Також під час дебатів із президентом США Джо Байденом експрезидент Дональд Трамп заявив, що не вірить у перемогу України у війні з Росією. На його думку, ця війна не мала починатися взагалі.