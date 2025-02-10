НАБУ объяснило, какие активы являются необоснованными

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что сейчас актив считается необоснованным, если стоит минимум миллион гривен. Однако этот предел действует еще с 2019 года, а это совсем разные средства.

Об этом директор НАБУ сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Сейчас актив считается необоснованным, если стоит минимум миллион гривен. Но этот предел действует еще с 2019 года. Это другие средства", — сказал Кривонос.

Он пояснил, что миллион гривен в 2019 году и миллион гривен в 2025 году — это разный миллион по своей стоимости. Следовательно, в НАБУ считают, что стоит поднять этот предел, в соответствии с инфляционным процессом.

Напомним, Кривонос также объяснил, почему НАБУ занялось делом главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Как известно, это уникальный случай, когда руководительница МСЭК подпала под юрисдикцию бюро.

Также мы писали, что НАБУ и САП разоблачили в горсовете Киева коррупционную схему по завладению землей. Были задержаны семь участников преступной организации.