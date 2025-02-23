lifecell закроет мессенджер BIP — в чем причина

Магазин lifecell в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Мобильный оператор lifecell решил отключить мессенджер BIP. Украинцы не смогут пользоваться приложением уже с 1 марта.

Об этом говорится в Telegram-канале "Мобильная связь Украины".

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Что изменится для абонентов lifecell

Исчезнет возможность принимать голосовой трафик и завершать вызовы абонентов в мессенджере BIP. Также lifecell закроет неограниченный трафик, который предоставлялся пользователям мессенджера.

"Это решение было принято в связи с запланированным прекращением поддержки этих функций поставщиком сервиса, компанией из холдинга Turkcell", — говорится в сообщении.

Мессенджер BIP — что это такое

Благодаря функции BIP-In/Out украинские абоненты мобильного оператора устанавливали переадресацию с номера lifecell в мобильное приложение BiP. Таким образом они могли позвонить сами или получить звонок от друга или родственника через интернет, когда исчезала мобильная сеть (или в роуминге). За эту услугу не взималась дополнительная оплата.

О чем еще стоит знать

В феврале lifecell решил отказаться от некоторых тарифов, поэтому абонентов постепенно будут переводить на другие тарифные условия. Некоторым из украинцев уже начали приходить уведомления об обновлении, причем условия оказались совсем невыгодными. Ведь бюджетные сервисы предложили заменить дорогими, например, на "Platinum Лайф" за 600 грн в месяц.

При этом у абонентов есть возможность не тратить дополнительные средства при переходе на другой тариф - это можно сделать бесплатно до 20 апреля 2025 года.

Ранее мы объясняли, какой тариф от "Киевстара", Vodafone или lifecell является самым выгодным. Например, сэкономить можно, если подключить пакет "LOVE UA Свет Контракт" от Киевстара за 250 грн в месяц.

Также мы рассказывали, что абоненты Vodafone могут подключить самый дорогой тарифный план ULTRA VIP. За него ежемесячно придется платить 1,5 тыс. грн, но клиенты будут иметь большое количество услуг.