lifecell закриє месенджер BIP — у чому причина

Магазин lifecell в одному з українських міст. Фото: УНІАН

Мобільний оператор lifecell вирішив відключити месенджер BIP. Українці не зможуть користуватися додатком вже з 1 березня.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Мобільний зв′язок України".

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Що зміниться для абонентів lifecell

Зникне можливість приймати голосовий трафік та завершувати виклики абонентів у месенджері BIP. Також lifecell закриє необмежений трафік, який надавався користувачам месенджера.

"Це рішення було ухвалене у зв'язку із запланованим припиненням підтримки цих функцій постачальником сервісу, компанією з холдингу Turkcell", — йдеться у повідомленні.

Месенджер BIP — що це таке

Завдяки функції BIP-In/Out українські абоненти мобільного оператора встановлювали переадресацію з номера lifecell до мобільного застосунку BiP. Таким чином вони моли подзвонити самі або отримати дзвінок від друга чи родича через інтернет, коли зникала мобільна мережа (або в роумінгу). За цю послугу не стягувалася додаткова оплата.

Про що ще варто знати

У лютому lifecell вирішив відмовитися від деяких тарифів, тож абонентів поступово переводитимуть на інші тарифні умови. Декому з українців вже почали надходити сповіщення про оновлення, причому умови виявилися зовсім невигідними. Адже бюджетні сервіси запропонували замінити дорогими, наприклад, на "Platinum Лайф" за 600 грн на місяць.

При цьому в абонентів є змога не витрачати додаткові кошти під час переходу на інший тариф — це можна зробити безплатно до 20 квітня 2025 року.

Раніше ми пояснювали, який тариф від "Київстару", Vodafone або lifecell є найвигіднішим. Наприклад, зекономити можна, якщо під'єднати пакет "LOVE UA Світло Контракт" від Київстару за 250 грн на місяць.

Також ми розповідали, що абоненти Vodafone можуть підключити найдорожчий тарифний план ULTRA VIP. За нього щомісяця доведеться платити 1,5 тис. грн, але клієнти матимуть велику кількість послуг.