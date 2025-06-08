Списание средств с абонентов lIfecell — за что "платят" абоненты

Девушка разговаривает по телефону. Фото: УНИАН

Мобильный оператор lifecell взимает с абонентов деньги за услугу, которую они не заказывали. Украинцы жалуются, что это не единичные случаи.

На это пожаловалась украинка под одним из сообщений компании в социальной сети Facebook.

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Что произошло

Женщина рассказала, как недавно оператор списал с ее счета деньги за предоставленные SMS-сообщения, хотя такую услугу она не заказывала.

lifecell списывает деньги с абонентов, которые не заказывают дополнительные SMS. Скриншот: Facebook

"Зачем вы так делаете? Я в следующий раз пополню счет только на нужную сумму и не буду забрасывать деньги, чтобы там лежали. Потому что как только положу - вы начинаете лезть, хитрить, мудрить и лезть без разрешения к моему счету", — написала она.

В то же время в lifecell в ответ на комментарий, посоветовали женщине написать в онлайн-чат, чтобы там проанализировали ситуацию и проверили расходы по ее номеру телефона. Но пользователь отвергла это предложение из-за нехватки времени. Также она пообещала вернуться к своему предыдущему мобильному оператору, если ситуации с неправомерными, по ее мнению списаниями, продолжатся.

"Исправляйте недостатки, если хотите видеть нас в клиентах. Нет — вернемся туда, откуда пришли", — подчеркнула она.

Примечательно, что это был не единственный комментарий, в котором клиенты жаловались на lifecell. Еще одна пользовательница сообщила, что мобильный оператор по непонятным причинам списал остаток средств со всех трех активных карт.

Абоненты lifecell жалуются на списание денег со счета. Скриншот: Facebook

Напомним, что Киевстар на лето запустил выгодную акцию для своих абонентов. Известно, что им предлагают.

Также мы рассказывали, что клиенты lifecell могут экономить на услугах. Например те, кто перенесет номер в сеть, получит скидку до 35% на тарифные планы.