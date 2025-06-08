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Головна Фінанси Абоненти lIfecell втрачають гроші — на що скаржаться українці

Абоненти lIfecell втрачають гроші — на що скаржаться українці

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 15:22
Списання коштів з абонентів lIfecell — за що "платять" абоненти
Дівчина розмовляє по телефону. Фото: УНІАН

Мобільний оператор lifecell стягує з абонентів гроші за послугу, яку вони не замовляли. Українці нарікають, що це непоодинокі випадки. 

На це поскаржилася українка під одним із дописів компанії в соціальній мережі Facebook.

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Що сталося

Жінка розповіла, як нещодавно оператор списав з її рахунку гроші за надані SMS-повідомлення, хоча таку послугу вона не замовляла. 

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lifecell списує гроші з абонентів, які не замовляють додаткові SMS. Скриншот: Facebook

"Навіщо ви так робите? Я наступного разу поповню рахунок тільки на потрібно суму й не буду закидати гроші, щоби там лежали. Бо щойно покладу — ви починаєте лізти, хитрувати, мудрувати й лізти без дозволу до мого рахунку", — написала вона. 

Водночас у lifecell у відповідь на коментар порадили жінці написати до онлайн-чату, аби там проаналізували ситуацію та перевірили  витрати за її номером телефону. Але користувачка відкинула цю пропозицію через брак часу. Також вона пообіцяла повернутися до свого попереднього мобільного оператора, якщо ситуації з неправомірними, на її думку списаннями, продовжаться. 

"Виправляйте недоліки, якщо хочете бачити нас у клієнтах. Ні — повернемося туди, звідки прийшли", — підкреслила вона. 

Примітно, що це був не єдиний коментар, у якому клієнти скаржилися на lifecell. Ще одна користувачка повідомила, що мобільний оператор з незрозумілих причин списав залишок коштів з усіх трьох активних карток.

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Абоненти lifecell скаржаться на списання грошей з рахунку. Скриншот: Facebook

Нагадаємо, що Київстар на літо запустив вигідну акцію для своїх абонентів. Відомо, що їм пропонують. 

Також ми розповідали, що клієнти lifecell можуть економити на послугах. Наприклад ті, хто перенесе номер в мережу, отримає знижку до 35% на тарифні плани.

гроші lifecell СМС мобільний оператор мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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