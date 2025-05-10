Обмен валюты 2025 — принимают ли банки и обменники 500 евро у украинцев

Банкнота в 500 евро. Фото: Pexels

Украинские банки могут не купить у населения наличные доллары, если купюры будут в неидеальном состоянии. Что касается евро, то, например, Европейский центральный банк уже не печатает купюру номиналом в 500 евро, поскольку ее часто используют мошенники. Поэтому возникает логичный вопрос, могут ли украинцы в 2025 году сдать на обмен такие деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно об этом знать.

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Могут ли украинцы обменять 500 евро в 2025 году

Финучреждения в Украине, как отмечают в Национальном банке, должны обменивать такие купюры. То есть банкноты номиналом 500 евро можно сдавать на обмен или использовать при других финансовых операциях.

Но учитывая то, что в Евросоюзе прекратят выпускать эти купюры, украинцам лучше заранее узнавать в банках и обменниках о возможности обменять евро. Не исключено, что некоторые финансовые учреждения будут ограничивать прием денег или проводить дополнительную проверку.

Также следует быть готовым к тому, что такие купюры могут быть тщательно проверены на подлинность из-за их популярности среди мошенников в прошлом.

Какие доллары и евро нереально обменять

В инструкции "О порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103", это касается купюр, которые имеют значительный износ/повреждения. Это:

разрывы на части;

изменение первоначального цвета бумаги и/или изображений;

обжигание, гниение;

повреждения элементов дизайна и защиты;

локальные пятна, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

загрязнения, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

явные типографские недостатки и типографские дефекты;

следы повреждения химическими веществами.

Если есть такие купюры долларов или евро, то лучше от них избавиться, или оставить себе как сувенир.

Напомним, что проверить, настоящие ли купюры, украинцы могут самостоятельно. Отличить фальшивку от действительных банкнот помогает серийный номер, защитная лента и тому подобное. Также узнавайте, почему у украинцев могут забрать наличную валюту на границе.