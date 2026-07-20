50% от минимальной пенсии: кому из украинцев гарантируют доплату

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, при каких обстоятельствах гражданам может быть назначена доплата в размере 50% от минимальной пенсии в 2026 году. Такая преференция доступна особой категории населения при соблюдении определенных условий.

О том, кто может претендовать на соответствующую доплату, рассказывают Новини.LIVE.

Кому ПФУ начислит 50% от минимальной пенсии в 2026 году

Украинское пенсионное законодательство предусматривает предоставление при ряде жизненных обстоятельств в основном незначительных доплат, при этом особая категория граждан может претендовать на половину суммы минимальной пенсии. Таким правом наделены бывшие военнослужащие, если они содержат нетрудоспособных родственников.

Условия начисления такой доплаты закреплены законом № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

По информации Пенсионного фонда, государство гарантирует надбавку военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, за исключением срочной службы, к следующим видам пенсий:

к пенсионным выплатам за выслугу лет — для пенсионеров, которые уже не работают;

к выплатам по инвалидности — для граждан, имеющих I–III группу инвалидности.

В то же время право на дополнительную сумму может возникнуть при соблюдении определенных условий. Такие выплаты могут назначаться для содержания граждан, которым не предоставляются другие виды государственной поддержки. А именно в случае отсутствия:

Обычной пенсии; Социальной помощи для тех, кто лишен права на пенсию; Социальной выплаты для лиц с инвалидностью; Пособия для лиц с инвалидностью с детства/детей с инвалидностью; Социальной помощи для детей (для одиноких матерей).

Правила ПФУ предусматривают, что в случае наличия у гражданина одновременного права на пенсию, различные виды социальной помощи и на надбавку за нетрудоспособных родственников, разрешается оформить только одну из них по собственному усмотрению.

Как изменился размер выплат и необходимые документы для оформления

Согласно действующему законодательству, размер выплаты для неработающих бывших военнослужащих на содержание нетрудоспособных лиц составляет 50% от размера прожиточного минимума (минимальная пенсия) по состоянию на 1 января календарного года.

В 2026 году размер доплаты вырос до 1 297 грн, поскольку прожиточный минимум был пересмотрен (с 2 361 грн до 2 595 грн).

Для оформления выплат необходимо подать ряд документов и написать заявление в орган Пенсионного фонда. Необходимо заранее подготовить следующий перечень документов:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий родственные связи (это может быть паспорт/свидетельство о браке, решение суда/свидетельство о рождении);

сведения о совместном проживании по адресу жительства;

документ, подтверждающий факт отсутствия у гражданина работы/деятельности, способной приносить доход, и прохождения военной службы.

Ранее Новини.LIVE писали, кому предусмотрена минимальная государственная гарантия до выхода на пенсию. Действующее законодательство гарантирует особые выплаты в связи с потерей кормильца. В этом году для некоторых сумма составляет 3 540 грн. Выплаты пересмотрели для нескольких категорий лиц. Однако на окончательный размер могут влиять несколько факторов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили правила назначения пенсии по инвалидности, действующие в 2026 году. Известно, какой страховой стаж необходимо иметь, что влияет на сумму выплат, какие документы требуются и кому назначают выплаты даже при отсутствии стажа.