12 300 грн в одни руки: где доступна помощь УВКБ ООН

Пожилая женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое занимается спасением жизней, защитой прав и созданием лучшего будущего для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), открыло регистрацию на получение денежной помощи еще в одном украинском городе. В рамках новой программы граждане смогут получить на каждого члена семьи 10 800 или 12 300 грн.

О том, кто имеет право на выплаты от организации, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Где стартовала регистрация на выплаты от УВКБ ООН

В июле 2026 года заявки на денежную помощь от глобальной межправительственной организации теперь могут подавать жители города Николаев.

Претендовать на помощь смогут четыре категории граждан из числа тех, кто имеет статус внутренне перемещенного лица и беженца. А именно:

переселенцы, которые переместились на срок до 45 дней из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации;

внутренне перемещенные лица, переехавшие в период от 46 дней до 6 месяцев из-за опасности и эвакуации;

беженцы, вернувшиеся из-за границы в Украину не ранее чем 3 месяца назад и 1 год назад;

переселенцы, вернувшиеся в свои дома не ранее чем 3 месяца назад и не позднее года назад.

Предусмотрен социально-экономический критерий, обязательный для всех категорий — среднемесячный доход домохозяйства на одного человека находится в пределах 8 300 грн.

Как зарегистрироваться на выплаты от УВКБ

Граждане города Николаева, желающие получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев, должны заполнить специальную форму, которая является записью в электронную очередь в пункт сбора данных.

После этого окончательное решение о выплате будет принято на основе личного собеседования со специалистом фонда. Пригласят по адресу: г. Николаев, пр-т Мира, 54 В, корпус 1, кабинет 105

"Представители организации свяжутся с вами только в случае полного соответствия вашей семьи установленным критериям программы. Напоминаем, что заявки на денежную помощь принимаются исключительно при личном присутствии заявителей, за исключением детей до 2 лет и маломобильных людей (их также необходимо указать в этом поле)", — говорится в сообщении.

Размер помощи будет зависеть от сроков перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — для беженцев, вернувшихся домой в течение 3 месяцев и не более года назад; 12 300 грн — для переселенцев, выехавших за предыдущие 45 дней; 12 300 грн — для ВПЛ, переехавших из-за угрозы жизни в период от 46 дней до 6 месяцев; 12 300 грн — для домохозяйств, пострадавших от обстрелов за последние 45 дней.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто летом может получить денежную помощь от Красного Креста. Предусмотрены различные размеры выплат. В частности, те, кто продолжает проживать вблизи линии фронта, эвакуированные граждане в течение 45 дней и украинцы, пострадавшие от атак, получат 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому и где доступна программа помощи при финансовой поддержке Норвегии. Такая возможность доступна для ведения хозяйства в Днепропетровской области. В рамках программы украинцам предоставят финансовые гранты до 400 долларов, то есть по 17 700 грн. Пункт регистрации будет работать до 13 июля.