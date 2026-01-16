Видео
Главная Финансы 110 миллиардов на дроны — Украина втрое нарастила производство

110 миллиардов на дроны — Украина втрое нарастила производство

Дата публикации 16 января 2026 19:15
Украинские производители выпускают 4,5 миллионов дронов за год
Украинский солдат управляет дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская оборонная промышленность за 2025 год сделала настоящий рывок в производстве беспилотников. По словам исполнительного директора Украинского совета оружейников Игоря Федирко, дронов изготовили в три раза больше, чем годом ранее.

В 2026 году тенденция не изменится, но требования к производителям станут жестче и технологичнее, пишет Delo.ua.

Читайте также:

Ставка на миллионы FPV

Министерство обороны взяло курс на контрактирование 4,5 млн FPV и направление более 110 млрд грн на закупку дронов — втрое больше, чем годом ранее.

Беспилотники различных типов фактически стали базой оборонной индустрии. FPV и мультикоптеры закрывают ежедневные тактические потребности подразделений, поэтому их производство давно работает в промышленном режиме.

Украина на 100% обеспечивает себя дронами различных видов

За прошлый год востребованными были дроны во всех ключевых сегментах. Параллельно быстро рос и сегмент противодроновых средств. Это перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы, сенсоры и связь.

Все это, по словам Федирко, позволяет эффективнее прикрывать объекты и уменьшать расход дорогих ракет ПВО.

Сейчас Украина на 100% обеспечивает себя дронами различных видов и средствами РЭБ.

Что изменится на рынке дронов в 2026 году

Тенденция роста сохранится, но требования к дронам станут сложнее. Производителям придется закладывать защиту каналов связи, быстрые циклы апгрейдов под РЭБ, новые частотные профили, а также интеграцию с разведкой и системами наведения.

Украина уже полностью обеспечивает себя дронами и средствами РЭБ, а в 2026 году, по прогнозам Игоря Федирко, оборонно-промышленный комплекс может выйти на объем в 60 миллиардов евро.

Ранее мы писали, что Украина впервые попала в клуб оружейных гигантов мира. По данным рейтинга, "Укроборонпром" вошел в список 100 крупнейших компаний мира по объемам продаж вооружений и военной техники.

Также мы сообщали, что украинская "оборонка" частично эвакуировалась в Польшу. Производство военной техники и ракет теперь частично расположено на территории этой страны.

Укроборонпром оружие военная техника FPV-дроны производство оружия
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
