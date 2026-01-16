Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси 110 мільярдів на дрони — Україна втричі наростила виробництво

110 мільярдів на дрони — Україна втричі наростила виробництво

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 19:15
Українські виробники випускають 4,5 мільйонів дронів за рік
Український солдат керує дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська оборонна промисловість за 2025 рік зробила справжній ривок у виробництві безпілотників. За словами виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка, дронів виготовили утричі більше, ніж роком раніше.

У 2026 році тенденція не зміниться, але вимоги до виробників стануть жорсткішими й технологічнішими, пише Delo.ua.

Реклама
Читайте також:

Ставка на мільйони FPV

Міністерство оборони взяло курс на контрактування 4,5 млн FPV та спрямування понад 110 млрд грн на закупівлю дронів — утричі більше, ніж роком раніше.

Безпілотники різних типів фактично стали базою оборонної індустрії. FPV та мультикоптери закривають щоденні тактичні потреби підрозділів, тому їхнє виробництво давно працює у промисловому режимі.

Україна на 100% забезпечує себе дронами різних видів 

За минулий рік затребуваними були дрони в усіх ключових сегментах. Паралельно швидко зростав сегмент контрдронових засобів. Це перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, сенсори та зв’язок.

Усе це, за словами Федірка, дозволяє ефективніше прикривати об’єкти й зменшувати витрату дорогих ракет ППО.

Наразі Україна на 100% забезпечує себе дронами різних видів та засобами РЕБ.  

Що зміниться на ринку дронів у 2026 році

Тенденція зростання збережеться, але вимоги до дронів стануть складнішими. Виробникам доведеться закладати захист каналів зв’язку, швидкі цикли апгрейдів під РЕБ, нові частотні профілі, а також інтеграцію з розвідкою та системами наведення.

Україна вже повністю забезпечує себе дронами та засобами РЕБ, а у 2026 році, за прогнозами Ігоря Федірко, оборонно-промисловий комплекс може вийти на обсяг у 60 мільярдів євро. 

Раніше ми писали, що Україна вперше попала у клуб збройових гігантів світу. За даними рейтингу, "Укроборонпром" увійшов до списку 100 найбільших компаній світу за обсягами продажу озброєнь і військової техніки.

Також ми повідомляли, що українська "оборонка" частково евакуювалася до Польщі. Виробництво військової техніки та ракет тепер частково розташоване на території цієї країни.

Укроборонпром зброя військова техніка FPV-дрони виробництво зброї
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації