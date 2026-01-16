Українські виробники випускають 4,5 мільйонів дронів за рік

110 мільярдів на дрони — Україна втричі наростила виробництво
Українська оборонна промисловість за 2025 рік зробила справжній ривок у виробництві безпілотників. За словами виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка, дронів виготовили утричі більше, ніж роком раніше.
У 2026 році тенденція не зміниться, але вимоги до виробників стануть жорсткішими й технологічнішими, пише Delo.ua.
Ставка на мільйони FPV
Міністерство оборони взяло курс на контрактування 4,5 млн FPV та спрямування понад 110 млрд грн на закупівлю дронів — утричі більше, ніж роком раніше.
Безпілотники різних типів фактично стали базою оборонної індустрії. FPV та мультикоптери закривають щоденні тактичні потреби підрозділів, тому їхнє виробництво давно працює у промисловому режимі.
Україна на 100% забезпечує себе дронами різних видів
За минулий рік затребуваними були дрони в усіх ключових сегментах. Паралельно швидко зростав сегмент контрдронових засобів. Це перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби, сенсори та зв’язок.
Усе це, за словами Федірка, дозволяє ефективніше прикривати об’єкти й зменшувати витрату дорогих ракет ППО.
Наразі Україна на 100% забезпечує себе дронами різних видів та засобами РЕБ.
Що зміниться на ринку дронів у 2026 році
Тенденція зростання збережеться, але вимоги до дронів стануть складнішими. Виробникам доведеться закладати захист каналів зв’язку, швидкі цикли апгрейдів під РЕБ, нові частотні профілі, а також інтеграцію з розвідкою та системами наведення.
Україна вже повністю забезпечує себе дронами та засобами РЕБ, а у 2026 році, за прогнозами Ігоря Федірко, оборонно-промисловий комплекс може вийти на обсяг у 60 мільярдів євро.
