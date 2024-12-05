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1000 грн от государства — Укрпошта предупредила об изменении

5 декабря 2024 19:19
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Тысяча гривен от государства — Укрпочта обновляет ассортимент товаров, чтобы отвечать запросам клиентов
Люди в отделении "Укрпочты". Фото: "Укрпочта".
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В отделениях "Укрпошти" обновят ассортимент товаров, чтобы клиенты смогли потратить "Зимову єПідтримку" на самые необходимые товары и услуги.

Об этом написал в своем Telegram-канале генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

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"Мы даем возможность использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства (еду и бытовую химию), украинские печатные издания и лекарства", — объяснил он.

По его словам, у украинцев есть разные потребности, поэтому компания скорректировала свою работу. Смилянский говорит, что в регионах украинцы могут интересоваться какими-либо товарами или услугами больше. К примеру, жители Востока чаще покупают еду, поскольку инфраструктура во многих городах практически уничтожена. Поэтому оплатить коммунальные услуги для них не столь важно, как украинцам, живущим в центральных регионах.

Зато пенсионеры на западе и юге страны сразу оплатили счета за коммуналку и подписали украинские газеты и журналы.

Игорь Смилянский также отметил, что есть некоторые аспекты зимней помощи еще нужно доработать.

"Например, некоторые люди в селах оформили выплату через "Дію", у них есть средства на виртуальной карточке, но в селе нет магазинов, участвующих в программе "Национальный кэшбек". Для них мы тоже организуем решения в кратчайшие сроки и дополнительно об этом сообщим", — сообщил Смилянский.

"Зимова єПідтримка" — как получить выплаты на почте

На "Укрпоште" советуют гражданам дождаться, когда к ним наведается почтальон. Если же гражданин посетит почту лично, то получить средства ему поможет оператор отделения.

Известно, что люди не получат выплаты наличными. Средства можно будет потратить на оплату:

  • коммунальных счетов;
  • мобильного счета;
  • пищевых продуктов и бытовых товаров;
  • отечественных изданий и лекарств украинского производства.

К слову, ранее Президент Владимир Зеленский сказал, что более 2 млн. украинцев оформили заявку на выплату одной тысячи гривен в первый день запуска программы.

Также напомним, что не всем украинцам удастся оформить выплату в 1 тыс. грн от государства. Детальнее об этом читайте по ссылке.

Укрпошта выплаты финансовая помощь деньги тысяча Зеленского

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