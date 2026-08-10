Розрахунки за газ: за що додатково можуть стягнути від 435 грн

Працівники газової сфери, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році фахівці газопостачальної компанії "Нафтогаз України" здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (ТО ВБСГ) та газових приладів у рамках обов’язкових умов експлуатації. Вартість відповідних послуг для деяких споживачів може стартувати від 435 грн, а порушникам відповідної вимоги загрожує окреме фінансове покарання.

Про те, за що стягують додаткові виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Потреба у перевірці газових мереж та пристроїв у 2026 році

Як розповіли в одній із філій ТОВ "Газорозподільні мережі України", цього року передбачені два окремі розрахунки за технічне обслуговування газових мереж. Йдеться про:

Внутрішньобудинкові системи — де здійснюють перевірку спільної газової мережі багатоповерхівок (у під’їздах, на фасадах). За це споживачі повинні платити разом за тарифом, що встановлять окремо для кожного об'єкта, що залежатиме від довжини труб та кількості квартир у будинку. Всередині квартири чи приватного будинку — де виконується моніторинг функціональності особистих приладів обліку, мережі труб після запірного крана, газової плити чи котла. Для здійснення такої перевіри власник самостійно повинен підписати угоду.

Вимога з виконання техобслуговування приладів в оселі застосовується лише один раз на рік. У послугу входить здійснення регулярної чистки пальників та змащування кранів, що гарантуватиме відсутність витоків газу та економію, оскільки справні прилади будуть споживати менше ресурсу.

Власники осель мають право самостійно обрати виконавця таких робіт, однак підприємство повинно мати ліцензію. Після виконання перевірки газорозподільній компанії необхідно буде надати угоду із сертифікованою компанією, що виконувала техобслуговування.

Здійнсення такої перевірки є обов'язком всіх клієнтів, які є балансоутримувачами чи власниками житла. Водночас пристрої без обов'язкового щорічного технічного обслуговування підлягатимуть відключенню. Безпека використання природного газу є спільною відповідальністю, пояснили у Газмережі.

Скільки коштують перевірки газових мереж та приладів

Вартість техобслуговування визначатимуть залежно від кількості та типу техніки в оселі, складності приладів. З огляду на це, сума у квитанціях за сервіс може суттєво різнитися.

До стандартного соцпакету має входити:

здійснення перевірки внутрішніх газопроводів;

змащення крана до плити та кранів самого приладу;

очистка пальників.

Відповідний пакет розрахований на квартири, де є тільки газові плити. Орієнтовно він коштує 435 грн.

У разі техобслуговування приватних будинків ціна буде значно вищою. Послуга коштуватиме від 1 500 і досягатиме 2 000 грн. Чим більше буде техніки (опалювальні котли, газові водонагрівачі, колонки), тим вищою виявиться кінцева сума до сплати.

Знижок на відповідні сервіси держстандарти не передбачають.

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