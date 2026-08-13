Розблокування рахунку у ПриватБанку: які потрібні документи

Банківське відділення, картка та гроші у руках . Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "ПриватБанк" може блокувати банківські рахунки громадян у рамках чинного законодавства після різноманітних фінансових операцій, навіть після зарахування доходу у вигляді підвищеної заробітної плати. Відомо, в яких випадках застосовують відповідний запобіжник та які необхідні документи для зняття обмежень.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Чому можливе блокування коштів у ПриватБанку у 2026 році

У 2026 році державний банк наділений правом блокувати рахунки клієнтів у зв'язку з перевірками у разі виникнення підозр щодо легальності операцій.

Відповідні обмеження прописані у ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Здебільшого блокування може загрожувати з низки причин:

фіноперації на базі внутрішніх критеріїв оцінки виявились ризиковими;

не надані додаткові документи для здійснення перевірки;

подана неправдива інформація;

неможливо ідентифікувати отримувача, якому адресується фіноперація.

Також банк може блокувати гроші з проханням надати підтвердження законності джерел доходу у разі:

зазначення меншого грошового обороту за місяць під час відкриття картки чи під час оновлення даних, аніж надійшло на рахунок;

виникнення підозри, що рахунком користуються сторонні особи;

щодо клієнта надійшла негативна інформація від інших фінустанов;

клієнт щодня отримує перекази і він регулярно знімає готівкові кошти.

З огляду на це, ПриватБанк може блокувати банківські рахунки громадян навіть після зарахування доходу у вигляді підвищеної заробітної плати, якщо фінустанову не було поінформовано про збільшення місячного надходження.

Як розблокувати рахунок та необхідні документи

Згідно з правилами, для розблокування коштів на рахунку банк може запитати додаткові документи для підтвердження легальності джерел доходів.

У разі, якщо у клієнта офіційний дохід лише у вигляді заробітної плати, то йому необхідно звернутися до відділення, надавши такі документи:

довідка з місця роботи про доходи, отримані за певний період (зазвичай банк враховує доходи за останні три роки);

довідка з Пенсійного фонду України (ПФУ) за формою ОК-5 або ОК-7;

відомості з Держреєстру фізосіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Період розблокування може тривати від трьох до п’яти банківських днів у разі первинної перевірки, надалі фінустанова може блокувати для верифікації для моніторингу поданих документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам ПриватБанку невдовзі стане доступний новий спеціальний сервіс підписок. Зокрема, він надаватиме додаткові знижки під час здійснення покупок продуктів, пального, оплати поштових послуг, стрімінгових сервісів. Зокрема, такі підписки матимуть іноді навіть нульові тарифи на операції.

Ще Новини.LIVE писали про те, від чого може залежати сума кредитного ліміту для клієнтів ПриватБанку. За даними фінустанови, розмір такого обмеження вираховується індивідуально для кожного громадянина. Право на доступ до кредиту може виникнути за сукупністю факторів. Зокрема, сума, якою клієнт зможе користуватися, залежить від оцінки кредитної історії.