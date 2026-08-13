Робота для людей з інвалідністю: що і коли може змінитись

Жінка в інвалідному візку та чоловік в офісі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні пропонують змінити правила розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування громадян з інвалідністю. У разі ухвалення ініціативи новий механізм торкнеться роботодавців на територіях активних бойових дій.

Про це інформує Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок, передають Новини.LIVE.

Що зміниться у працевлаштуванні осіб з інвалідністю

СПО профспілок оприлюднив доопрацьований проєкт постанови уряду, який передбачає внесення змін до "Переліку штатних одиниць, що відносяться до робіт, професій з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці та не включаються до середньооблікової кількості осіб штатного облікового складу під час розрахунку нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю".

До нього пропонують додати штатні одиниці, пов’язані з виконанням трудових/службових обов’язків в районах активних бойових дій, включених до переліку територій Мінрозвитку.

Зміни торкнуться роботодавців, адже такі штатні одиниці не включатимуть до середньооблікового числа осіб облікового складу, що потрібен для визначення нормативу робочих місць щодо працевлаштування людей з особливими потребами. Такий підхід дозволить зменшити базу, від якої роботодавець розраховує норматив.

Автори ініціативи пояснили, що роботодавці в районах активних бойових дій і без того працюють в умовах дефіциту кадрів, перебоїв у логістиці, енергопостачанні та зв’язку, а дотримання трудових обов’язків пов’язане з постійною загрозою життю та здоров’ю працівників. За відповідних умов дотримання нормативу щодо робочих місць може бути неможливим. Передбачається, що такий підхід зменшить фінансове навантаження на роботодавців.

Остаточну версію ініціативи має затвердити уряд, вона запрацює після офіційного опублікування документа. Зміни запрацюють "заднім числом" з 1 січня 2026 року.

Норматив та особливості у зарплаті працівникам з інвалідністю

Згідно із нормами законодавства, норматив робочих місць для людей з інвалідністю залежить від числа працівників на підприємстві. А саме:

для компаній, де середньооблікова кількість штатних працівників від 8 до 25 осіб, норматив становить одне робоче місце;

для підприємств із кількістю понад 25 осіб — 4% від загального числа працівників.

У разі його недотримання роботодавці замість санкцій зобов'язані самі сплачувати цільові внески на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Також для осіб з таким статусом встановлена норма щодо мінімальної оплати праці за некваліфіковану роботу за місяць:

погодинний розмір — 52 грн;

місячний розмір — 8 647 грн.

Нюанси у нарахуванні виплати особам з інвалідністю:

для зарплати застосовують пільгову ставку ЄСВ у 8,4% замість звичайної 22%;

для відповідної ставки такий працівник має надати витяг з рішення щодо встановлення групи інвалідності.

пільгову ставку застосовують з моменту надання витягу, а не з дати надання статусу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи очікувати індексації заробітної плати у вересні цього року. Держстатист вже оприлюднив показник, від якого залежить можливість перегляду доходів бюджетників. Як свідчать нові дані, індекс інфляції за липень становить 100,3%, а тому рівень осучаснення не зміниться наступного місяця.

Ще Новини.LIVE писали, у яких областях активно зростає зарплата. За даними дослідження, темпи підвищення доходів українців в регіонах різні. У лідерах за зростанням зарплати — Кіровоградська область, де середній дохід становить 22 500 грн (на 29%), Львівська — до 33 500 грн (на 26%), Херсонська — 18 500 грн (на 23%).