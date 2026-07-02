ПриватБанк виплатить бонус за перекази від 1 000 грн: як отримати

"Приват24" та відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У рамках дії програми державного "ПриватБанку" та міжнародної платіжної системи Mastercard українці можуть отримати бонуси за перекази від 1 000 грн. Суми кешбеку будуть різнитися, але найбільше шансів отримати 350 грн за такі операції.

Про те, як отримати гроші від банку, розповідають Новини.LIVE.

Кому ПриватБанк нарахує бонус за перекази від 1 000 грн

Клієнти держфінустанови мають можливість отримати додаткові кошти під час звичайного відправлення чи отримання грошових переказів. Скористатися відповідною можливістю можна до 10 серпня 2026 року.

Йдеться про операції через міжнародну платіжну систему Western Union, що дозволяє оперативно робити грошові перекази між більш ніж 200 країнами та територіями світу.

Дія акції охопить всіх, хто отримає або надішле перекази через Western Union на картки Mastercard, а мінімальна сума має становити 1 000 грн (чи еквівалент у валюті).

Банк обіцяє нарахувати учасникам програми 350, 3 500 та 35 000 грн. Найбільше шансів стати власником грошової виногороди у розмірі 350 грн.

Хто і як може взяти участь в акції від ПриватБанку

Долучитися до акційної програми можуть виключно клієнти, яким вже є 18 років та мають ідентифікаційни код, одну з активних карт Mastercard від ПриватБанку (карта для виплат, Універсальна/Універсальна Gold, преміальна карта).

Щоб стати учасником акції, необхідно:

або отримати міжнародний переказ Western Union від 1 000 грн (в еквіваленті);

або надіслати/отримати переказ Western Union по Україні на суму від 1 000 грн (еквівалент) з картою Mastercard від Привату.

Очікується, що будуть автоматично враховані в акції перекази Western Union:

Надходження міжнародних переказів на карти Mastercard від ПриватБанку. Одержання грошових переказів на картки Mastercard від Привату по Україні. Надсилання переказів в Україні з карти Mastercard від ПриватБанку.

Залишилося ще два етапи програми, за третій нарахують кешбек до 30 липня, а за четвертий — до 30 серпня 2026 року. Під час кожного з них:

1 переможець зможе отримати 35 000 грн;

10 переможців — по 3 500 грн;

100 переможців — нарахують по 350 грн.

"Усім переможцям акції організатор надішле push-повідомлення в мобільний застосунок Приват24 або на електронну пошту. Результати розіграшу кешбеку будемо публікувати щомісяця на цій сторінці", — додали в банку.

Ще Новини.LIVE розповідали, коли клієнтам ПриватБанку необхідно змінити фінансовий номер телефону, що прив'язаний до картки. Така вимога актуальна для тих, хто втратив змогу входу до "Приват24". У держфінустанові пояснили, як правильно оновити номер. Зокрема, для цього можна звернутися до оператора. Така послуга доступна як в Україні, так і за кордоном.

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку під час процедури актуалізації даних повинні заповнити невелику анкету з переліком запитань. Серед них буде вимога зазначити адресу реєстрації та фактичне місце проживання. Окрім того, клієнт муситиме оприлюднити суму максимального отримання коштів, що може надійти за місяць. Також подати анкету можна онлайн.