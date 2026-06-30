ПриватБанк удосконалив правила переказів: кого торкнулось

Валюта та відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Державна фінустанова "ПриватБанк" удосконалила можливість здійснення деяких переказів Western Union. В одній з країн тепер відправляти кошти можна без сплати комісій та з додатковим бонусом від 350 до 35 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Грошові перекази по-новому у ПриватБанку

За інформацією держбанку, українські громадяни, які зараз перебувають у Німеччині, отримали можливість більш зручніше відправляти фінансову допомогу своїм рідним на батьківщину.

Тепер здійснювати міжнародні перекази Western Union в Україну можна шляхом відправлення через пошту без сплати за послугу. Це можна буде зробити у тисячах відділень поштового оператора Deutsche Post (Deutsche Post DHL Group) у будь-якому куточку країни.

"Така співпраця дає значно більше можливостей для здійснення переказів, адже розгалужена мережа Deutsche Post покриває всю територію Німеччини, робить фінансові послуги доступними навіть у невеликих населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Особливістю такої можливості є те, що виплата та зарахування міжнародного переказу Western Union на картку ПриватБанку не передбачатиме стягнення з отримувача жодних комісій.

Всі грошові перекази Western Union, надіслані з ФРН, будуть доступні для клієнтів ПриватБанку у гривнях, доларах та євро.

Отримати міжнародні перекази можна буде кількома способами:

через мобільний застосунок/сайт "Приват24";

у терміналах самообслуговування/банкоматах;

через контакт-центри;

онлайн-чат банківської установи;

у відділеннях ПриватБанку.

Бонуси за перекази через Western Union

Окрім того, до 10 серпня 2026 року за здійснення грошових переказів через Western Union на картки Mastercard від ПриватБанку можна отримати додатковий кешбек від 350 до 35 000 грн.

Згідно з умовами програми, акція ПриватБанку і Mastercard охопить всіх клієнтів, які отримають/надішлють перекази через Western Union. А також діятимуть такі правила:

Сума переказу має стартувати з 1 000 грн (еквівалент у валюті); Допускаються виключно карти Mastercard від ПриватБанку; Перекази Western Union можна здійснювати у гривнях, доларах, євро; Участь в акції не вимагає додаткової реєстрації.

Ще Новини.LIVE писали, що клієнтам ПриватБанку надали можливість одержувати грошові перекази з-за кордону у застосунку міжнародної системи Paysera. Очікується, що послуга спростить процес відправки коштів та забезпечить швидке зарахування. У банку заявили, що інтеграція PrivatMoney у Paysera покликана удосконалити такі операції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з клієнтів повинен надати ПриватБанку актуальні дані. Це необхідно зробити у разі надходження повідомлення з проханням внести нову інформацію протягом 30 днів. Зробити це можна дистанційно або у відділенні, інакше можуть заблокувати доступ до рахунку. Зокрема, потрібно назвати максимальну суму надходжень на картку за місяць.