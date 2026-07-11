ПриватБанк нарахує на картки від 1 000 до 3 000 грн: умови

Картка та телефон, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Державний "ПриватБанк" влітку 2026 року нарахує деяким своїм клієнтам грошову винагороду у розмірі від 1 000 до 3 000 грн, а також передбачені цінні призи. Долучитися до відповідної ініціативи можна, лише виконавши деякі фінансові операції через сучасні банківські сервіси.

Про те, як отримати подарунки від банку, розповідають Новини.LIVE.

Які операції гарантують винагороди у ПриватБанку

Банк надав можливість своїм клієнтам отримати кешбек за здійснення грошових переказів за номером телефону у мобільному застосунку "Приват24" з карткою міжнародної платіжної системи Visa.

Згідно з правилами акції, банк проведе останній етап розіграшу кешбеку. Зокрема, мінімально за відповідні операції нарахують компенсацію у розмірі 1 000 грн. Також серед клієнтів розіграють суми у 2 000 та 3 000 грн. Окрім того, всі учасники зможуть поборотися за головний приз у вигляді iPhone 17 Pro Max.

"До 20 липня 2026 року надішліть або отримайте переказ за номером телефону з карткою Visa на суму від 1 000 грн у застосунку Приват24. Кожен такий переказ автоматично бере участь у розіграші: iPhone 17 Pro Max (один переможець щомісяця), кешбеку до 3 000 грн (щомісяця розігрується 100 кешбеків)", — йдеться у повідомленні.

Умови участі у розіграшу призів у ПриватБанку

Взяти участь в акції можуть виключно повнолітні клієнти, які вже мають ідентифікаційний код та картку Visa, видану ПриватБанком. Щоб потрапити до числа учасників розіграшу, достатньо виконати такі кроки:

здійснити активацію послуги поповнення карти за номером телефону у "Приват24", якщо її досі не активовано;

зробити операцію з надсилання чи отримання коштів за номером з карткою Visa;

розмір грошового переказу, що дозволить стати учасником акції, має стартувати з 1 000 грн.

Більша кількість таких переказів підвищить шанси стати власником більшого розміру кешбеку. А саме:

Один переказ протягом одного етапу акції потрапить до розіграшу кешбеку у розмірі 1 000 грн; Два перекази під час одного етапу дасть змогу взяти участь у розіграші суми у 2 000 грн; Три перекази за один етап дасть шанс потрапити до розіграшу 3 000 грн.

Окрім того, всі операції, здійснені під час дії акції, автоматично долучаться до розіграшу компенсацій та iPhone 17 Pro Max.

Послуга у ПриватБанку з переказу через номер телефону буде доступна за умови, що одержувач прив’язав його до номера картки. Здійснити його можна, обравши номер серед контактів телефонної книги. Потрібно виконати такі кроки:

у меню застосунку "Приват24" обрати "Переказати";

знайти потрібного одержувача у телефонній книзі;

написати його номер телефону.

зазначити суму переказу;

підтвердити операцію.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що клієнти ПриватБанку можуть отримати близько 30 000 грн винагороди. За даними банку, таку суму можна отримати за грошові перекази через Western Union на картки Mastercard. Фінустанова обіцяє нарахувати грошові бонуси протягом дії програми у різних розмірах. Триватиме акція до другої декади серпня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк попередив про появу нових загроз для рахунків клієнтів. Зафіксована розсилка небезпечних електронних повідомлень під виглядом офіційних листів від банків чи держустанов. У фінустанові дали рекомендації, як діяти за появи підозр щодо шахрайства.