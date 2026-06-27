Право на підвищену пенсію: кому виплачують 12 810 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року окремі категорії громадян зможуть оформити додаткову державну гарантію, рідні яких загинули під час захисту країни від російської агресії РФ, у вигляді підвищеного рівня мінімальної пенсії. Йдеться про виплату у 12 810 грн, тоді як звичайна мінімальна пенсія за віком становить 2 595 грн.

Про особливості призначення відповідної виплати розповідає видання Новини.LIVE.

Які правила надання підвищеної пенсії українцям

Пенсійний фонд України (ПФУ) у 2026 році нараховує посилену фінансову допомогу для таких категорій громадян:

непрацездатним особам, рідні яких загинули, захищаючи країну від агресії РФ;

дітям загиблих військових, якщо замість пенсії отримують державну допомогу.

Цього року держава для таких категорій громадян суттєво переглянула мінімальну гарантовану фінансову підтримку. Згідно з оновленими правилами, ПФУ нараховує по 12 810 грн, тоді як у 2025 році виплата була суттєво нижчою — на рівні 8 000 грн.

Згідно з чинними нормами законодавства, таку мінімальну пенсійну допомогу надають для кожного непрацездатного члена родини. У списку: батьки, дружина/чоловік, а також дитина загиблого військового.

Окрім того, передбачена посилена підтримка у разі, якщо пенсію призначено для двох і більше громадян в родині, за винятком непрацездатних батьків, дружин та чоловіків, а соціальна виплата — для двох і більше дітей загиблих на фронті захисників.

Для таких осіб також підвищили мінімальну суму фінансової підтримки. Тепер пенсійна допомога не може бути меншою за 10 020 грн для кожної особи в родині. Торік для таких громадян передбачалась сума у 6 100 грн.

В уряді очікують, що з весни 2027 року відповідна пенсійна допомога за вищевказаних обставин підлягатиме щорічній індексації.

Як оформити підвищену пенсію та які вимагають документи

Як зазначають у Пенсійному фонді, громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, повинні особисто звернутися для оформлення відповідної допомоги, адже такі виплати не призначаються автоматично. Необхідно буде написати заяву на призначення пенсії та подати заздалегідь підготовлені документи:

особисто через будь-яке відділення ПФУ, Центр надання адмінпослуг;

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

ПФУ визначатиме право на виплати на основі наданих документів, зокрема, вимагають наявність підтвердження родинних зв'язків із загиблим захисником, і, право на відповідну державну підтримку. У списку мають бути:

Заява на призначення пенсії у разі втрати годувальника; Паспорт та ідентифікаційний код; Свідоцтво про укладений шлюб; Свідоцтво про смерть військового; Довідка з частини, де служив загиблий/витяг з наказу щодо обставин смерті; Документ, де буде зазначено склад родини; Довідки, що можуть засвідчити перебування на утриманні; Реквізити рахунку в банку (IBAN).

У ПФУ зауважують, що також можуть вимагати додати акт розслідування нещасного випадку у разі настання смерті через поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, в кого є право на надбавку до пенсії у 647 грн у 2026 році. Таку додаткову державну підтримку надають українцям зі статусом "Учасника бойових дій". Для них мінімальна гарантована виплата не може бути меншою за 5 000 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто має право на спецнадбавки до пенсій. Такі виплати можуть призначатися за особливі заслуги перед батьківщиною. Зокрема, декому належить виплата у 35% від суми прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Йдеться про додаткові 908 грн.