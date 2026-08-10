Право на доплату у 40% від мінімальної пенсії: який потрібен документ

Громадянка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України (ПФУ) у 2026 році призначає громадянам похилого віку спеціальну надбавку, якщо вони не мають рідних для здійснення догляду. Йдеться про право нарахування щомісячної суми у розмірі 40% від мінімальної пенсії за наявності одного важливого документа.

Про те, яку вимагають довідку та як оформити надбавку, розповідають Новини.LIVE.

Які правила призначення доплати до пенсії

За даними ПФУ, йдеться про можливість отримати додаткову виплату самотнім пенсіонерам, яким понад 80 років, та потребують стороннього догляду. Право на доплату може виникнути на основі поданої спеціальної довідки після проходження лікарсько-консультативної комісії до Пенсійного фонду (ПФУ).

Питання відповіднорї надбавки регулює стаття 7 закону №1727. Йдеться про самотніх громадян, які не мають працездатних родичів, щоб виконувати вимогу утримання.

Законом передбачена надбавка до пенсії у 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році показник підвищився з 2 361 грн до 2 595 грн, тому сума надбавки для пенсіонерів після 80 років становить 1038 грн.

Загалом щомісячна надбавка призначається для самотніх пенсіонерів за одночасного дотримання таких умов:

Вік перевищує 80 років; Призначена пенсія за віком; Самотнє проживання; Відсутні працездатні родичі; Наявна довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо необхідності постійного догляду; Не отримують пенсію з інвалідності.

Як отримати довідку про потребу стороннього догляду

Спочатку пенсіонеру потрібно звернутися за консультацією до сімейного лікаря або профільного медика, який направить на проходження лікарсько-консультативної комісії, де мають встановити потребу у сторонньому догляді та надати відповідну довідку.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, коли йдеться про постійний сторонній догляд, то мається на увазі не медична допомога, а саме про повсякденну підтримку: допомогу встати з ліжка, пересування по приміщенню, орієнтацію у часі та просторі, можливість одягатися та готувати їжу.

Як правило, лікарі мають встановити, чи може громадянин самостійно, безпечно та без загрози життю і здоров’ю забезпечувати основні потреби, враховуючи:

частоту потреби у допомозі (епізодично/регулярно/постійно);

обсягу допомоги (часткова/повна);

ефективності допоміжних засобів реабілітації.

У разі, якщо виконання такий дій супроводжується болем або ризиком для життя і здоров’я, то вважається, що людина не може виконуватися дії самостійно.

Потребу в регулярному сторонньому догляді можна встановити двома шляхами:

через оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО);

через лікарсько-консультативну комісію (ЛКК).

Медичний висновок має офіційно підтвердити, що пацієнту необхідний сторонній постійний догляд. Це дасть змогу подати заяву та документи до Пенсійного фонду.

Для оформлення надбавки необхідно буде підготувати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

медичну довідку від ЛКК;

за необхідності — документи з підтвердженням складу родини.

Раніше Новини.LIVE розповідали про правила призначення пенсії для державних службовців у 2026 році. За даними ПФУ, пенсія може бути надана, якщо на 1 травня 2016 року особа дотрималась певних показників щодо стажу. Такій категорії надають суму у 60% від розміру заробітної плати.

Ще Новини.LIVE писали, що деяким громадянам ПФУ нараховує підвищену пенсію у розмірі 70% від зарплати. Таку виплату можуть оформити члени родин військовослужбовців, які зникли безвісти, захищаючи країну від російської агресії. Така частка від розміру грошового забезпечення передбачена для когось із батьків, дружині чи чоловіку.