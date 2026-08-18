Праця на пенсії: за яких умов українцям переглянуть виплати

Жінки старшого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE.

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України (ПФУ) має намір переглянути для близько трьох мільйонів громадян пенсійні виплати. Йдеться про людей похилого віку, які на заслуженому відпочинку продовжують офіційно працювати та накопичують додатковий страховий стаж.

Про те, кому підвищать виплати, розповідають Новини.LIVE.

Коли з працюючих пенсіонерів переглядають пенсії

За інформацією ПФУ, для працюючих пенсіонерів подальша праця може мати одразу дві вигоди:

отримання заробітної плати додатково до пенсії;

перегляд виплат з огляду на набуті під час роботи місяці страхового стажу.

Для такої категорії громадян передбачається індивідуальний перерахунок виплат, що відбувається з 1 квітня, а виплачуюється у червні одразу за два попередні місяці через особливості подання звітності.

Перерахунок може виникнути за певних правил. Зокрема, його можуть провести:

Якщо після призначення пенсії або попереднього перерахунку громадянин набув щонайменше 24 місяці стажу; Якщо після призначення пенсії/попереднього перерахунку минуло два роки (навіть якщо за цей час накопичено менш ніж 24 місяці стажу).

Водночас, якщо у людини накопичиться достатньо стажу, то зможе особисто звернутися до Пенсійного фонду для перерахунку, раніше вищевказаного терміну.

Які нюанси не дадуть права на перерахунок пенсії

Перегляд пенсійних виплат можливий, якщо людина буде працювати на офіційній роботі та продовжуватиме накопичувати стаж. Всі періоди такої діяльності, за які сплачувалися страхові внески, потраплять до системи обліку та будуть враховані для перерахунку. Проте неофіційна робота не дасть права на збільшення виплат.

Також не кожна нова заробітна плата може автоматично збільшити пенсію під час перерахунку. Зокрема, якщо громадянин після виходу на пенсію працював офіційно, проте мав нижчий дохід, ніж той, що був врахований під час призначення пенсії, то зарахування такого заробітку може не дати позитивного результату. За таких умов враховуватимуть насамперед додатковий стаж. Якщо ж новий дохід сприятиме збільшенню виплати, то його можуть врахувати під час перерахунку.

Також здебільшого для перегляду виплат пенсіонеру не потрібно самостійно подавати документи, адже механізм перерахунку автоматизований. ПФУ отримає необхідні дані щодо страхового стажу та заробітку із державних інформсистем.

Зокрема, цього року фонд переглянув виплати для 2,8 млн працюючих пенсіонерів. У середньому така категорія громадян отримує середню пенсію у 7 904 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто в Україні має право на пенсію у 50% від заробітної плати. За даними Пенсійного фонду, під час війни підвищені пенсії надають рідним військових, які зникли безвісти під час захисту України від агресії Росії. Таких громадян прирівнюють до рідних загиблих, а тому мають право на частину грошового забезпечення бійця. Посилену держпідтримку можуть надавати різним особам зі складу родини військового у різному розмірі.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку громадяни зможуть оформити вікові компенсації. Така можливість доступна для трьох категорій людей похилого віку. За нормами закону, їм додатково нарахують до майже 600 грн до базового рівня песійної виплати. Таке право надається, якщо сума пенсії разом з усіма доплатами не більша за 10 000 грн.