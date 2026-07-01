Працевлаштування людей з інвалідністю: нові правила та нюанси

Жінка в інвалідному візку, документи в офісі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні запрацював новий підхід у визначенні середньооблікового числа штатних працівників у рамках дотримання нормативу щодо надання роботи людям з інвалідністю. Він передбачає, що низка посад, зокрема, у правоохоронних органах, військовій службі та інших сферах не можуть бути включені до розрахунку нормативу.

Про те, що змінилося для роботодавців, розповідає видання Новини.LIVE.

Новий підхід у нормативі щодо роботи людей з інвалідністю

Зміни передбачені постановою уряду № 490 "Деякі питання розрахунку та виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю".

Згідно з нормативом, у 2026 році компанії, у штаті яких налічується більш ніж вісім працівників, повинні забезпечити роботою одну особу з інвалідністю. Йдеться про норму у 4% від середньооблікового числа штатних працівників. Якщо цієї вимоги не дотримаються, то муситимуть сплатити цільові внески на рахунок держфонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Згідно з правилами, до нормативу зараховують працівників за умов:

наявності групи інвалідності;

роботи за основним місцем;

зарплати, що перевищує мінімальну за повністю відпрацьований місяць.

Водночас, останні зміни передбачають перелік штатних одиниць, які не можуть бути враховані під час визначення середньооблікового числа працівників щодо встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування громадян з інвалідністю.

Зокрема, тепер такі штатні одиниці не включаються до розрахунку нормативу:

Робочі місця зі шкідливими/небезпечними умовами праці

Якщо після атестації робочих місць умови праці відносяться до шкідливих (3 клас), важких та напружених, до робіт із небезпечними умовами (4 клас).

Робота з підвищеною небезпекою

Мають бути виключені штатні одиниці, робота за якими харакетризується підвищеною небезпекою, якщо роботодавець отримав дозвіл на здійснення таких робіт чи експлуатацію таких машин, механізмів чи устатковання, або зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази законодавчим нормам з питань охорони праці.

Деякі посади на держслужбі, у силових органах

Не можуть бути враховані штатні одиниці, умови роботи на яких передбачають несення служби на посадах рядового та начальницького складу, зі спецзваннями, здійснення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, виконання завдань з підвищеним для життя ризиком, аварійно-рятувальних, у разі постійного носіння/зберігання зброї, керування спецтранспортом, несення військової служби, посади, що передбачають участь у спортивних змаганнях, посади, для яких встановлені законодавчі вимоги щодо придатності за станом здоров’я, підтверджені лікарськими висновками.

З огляду на це, у деяких роботодавців може змінитися число робочих місць, які потрібно забезпечити для виконання нормативу.

Особливості нарахування зарплат працівникам з інвалідністю

Цьогоріч для працівників зі статусом особи з інвалідністю діє норма щодо мінімальної оплати праці за некваліфіковану роботу, нижче якої не може буде дохід за місяць:

у годинному розмірі: 52 грн (у 2025-му було 48 грн);

у місячному розмірі: 8 647 грн (торік було 8 000 грн).

Нюанси у виплаті для осіб з інвалідністю:

Для заробітної плати застосовується пільгова ставка ЄСВ у розмірі 8,41%, тоді як звичайна дорівнює 22%; Для такої ставки працівник повинен надати компанії витяг з рішення щодо призначення групи інвалідності. Пільгова ставка починає діяти з дати надання витягу, а не з часу встановлення інвалідності.

Середньомісячна заробітна плата на працівника повинна визначатися за формулою:

Середня зарплата = ЗПкварт (зарплата за квартал) : Ксер (середнє число працівників (штатні та зовнішні сумісники в еквіваленті повної зайнятості): П (кількість місяців за квартал).

Ще Новини.LIVE розповідали, що останнім часом компанії почали активніше пропонувати роботу та високу зарплату для осіб з інвалідністю. За деякими вакансіями грошова мотивація навіть перевищує середньоринкові суми. Зокрема, найбільше платять штукатурам. Їм обіцяють зарплату у 80 000 грн, тоді як середній рівень на ринку становить 65 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що у законодавстві є норма, що гарантує низці громадян виплату лікарняних у 100% від середнього доходу незалежно від стажу. Зокрема, на повну суму від зарплати можуть претендувати ті, хто втратив непрацездатнічть через нещасний випадок на виробництві чи через професійне захворювання.