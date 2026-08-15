Повнолітнім виплатять репарації за війну: що пропонують

Чоловік з дитиною біля зруйнованого будинку. Фото: УНІАН

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Війна для багатьох українців почалася ще в дитинстві. Частина тих, хто тоді був дитиною, сьогодні вже дорослі, але свого часу не отримали офіційного статусу постраждалих. Новий законопроєкт пропонує виправити цю ситуацію та дати таким людям право на компенсацію за шкоду, якої вони зазнали через російську агресію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №15498.

Хто зможе отримати статус постраждалої дитини

Пропонується поширити відповідні норми на дітей, які постраждали внаслідок російської агресії починаючи з 19 лютого 2014 року. Йдеться не лише про тих, хто отримав поранення чи інші тілесні ушкодження.

До постраждалих пропонується відносити дітей, які:

зазнали фізичного, сексуального чи психологічного насильства;

були викрадені, депортовані, примусово переміщені або утримувалися;

були внутрішньо переміщеними або виїхали за кордон;

залишили своє місце проживання, щоб уникнути наслідків війни;

перебували на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих територіях;

були залучені до військових формувань;

втратили батьків, одного з батьків, опікуна чи піклувальника через російську агресію;

були позбавлені батьківського піклування через війну.

Допомога стосуватиметься і тих, хто вже став дорослим

Одна з важливих пропозицій стосується людей, яким уже виповнилося 18 років. Законопроєкт вводить поняття "особа з числа дітей". Це людина віком від 18 до 23 років, яка на момент російської агресії була дитиною та була депортована, примусово переміщена або утримувалася чи перебувала під ризиком таких дій.

Але важливо й інше: люди, які постраждали від російської агресії до повноліття, але свого часу не отримали відповідного статусу, також зможуть претендувати на передбачену законом компенсацію.

Тобто відсутність статусу в дитинстві не повинна автоматично позбавляти людину можливості отримати компенсацію в майбутньому.

Коли можна буде отримати компенсації

Сам законопроєкт не означає, що після його ухвалення всім постраждалим одразу виплатять кошти з державного бюджету. Передбачається, що компенсацію за шкоду життю та здоров’ю виплачуватимуть після отримання репарацій від держави-агресора відповідно до принципів і норм міжнародного права.

При цьому порядок отримання компенсації має визначити Кабінет Міністрів.

Що з дітьми, яким ще загрожує небезпека

Пропонується також окремо визначити дітей, які перебувають під ризиком депортації, примусового переміщення або утримування.

У законодавстві планують чіткіше прописати, що таке депортація, примусове переміщення та незаконне утримування дитини. Зокрема, депортацією пропонується вважати незаконне переміщення дитини з України до Росії, Білорусі чи іншої держави у зв’язку з російською агресією.

Інформацію про постраждалих хочуть зібрати в одній системі

Законопроєкт також змінює підхід до обліку постраждалих дітей. Замість окремого Державного реєстру пропонується вносити інформацію до Єдиної інформаційної бази даних про шкоду, завдану особистим немайновим правам людей через війну. Це має дозволити зберігати інформацію про людину в одній системі, навіть якщо вона одночасно належить до кількох категорій постраждалих.

Також пропонується змінити підхід до роботи фахівців, які супроводжують таких дітей: замість мультидисциплінарних команд використовуватимуть міждисциплінарні команди.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які постраждали через війну, вже можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, адже з 35 категорій там відкриті 21 для звернень. У майбутньому заяви розглядатиме Міжнародна компенсаційна комісія, а виплати планують здійснювати з Компенсаційного фонду, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні готують новий механізм компенсацій за автомобілі, пошкоджені або знищені через бойові дії, за аналогією з "єВідновлення". Суму виплати визначатимуть не фіксовано, а за експертною оцінкою авто з урахуванням його віку, пробігу та технічного стану.