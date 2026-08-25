Пошкоджена пломба: коли споживачу загрожує великий штраф

Людина дивиться показання лічильника. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Перевірка лічильника для споживача здається звичайною процедурою, але саме під час таких перевірок виникають суперечки щодо пломб, можливого втручання в роботу приладу та правильності нарахувань. У результаті замість звичайної перевірки людина може отримати значну суму до сплати. Відомо, як захиститися від штрафів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію платників податків України.

Особливо важливо розуміти, що сам факт пошкодження пломби, зміни кольору індикатора чи пропущеного строку повірки ще не завжди означає, що споживач має автоматично сплатити нараховану суму. Водночас правила доступу контролерів до лічильника також потрібно дотримуватися.

Якщо контролер прийшов перевіряти лічильник

Насамперед варто попросити представника компанії показати службове посвідчення та документи, які підтверджують його повноваження. Не варто поспішати підписувати будь-які папери. Якщо вам пропонують акт, спочатку уважно прочитайте, що саме в ньому зазначено.

Особливо це важливо, якщо документ стосується:

пошкодження пломби;

можливого втручання в роботу лічильника;

виявленого порушення;

недопуску представника компанії;

результатів перевірки приладу.

Якщо ви не погоджуєтеся з висновками контролера, це варто зазначити у документі та викласти свої пояснення.

Чи достатньо простої зміни кольору пломби

У справі №521/14231/23 споживачу нарахували близько 43 000 гривень через те, що індикатор на пломбі змінив колір. Водоканал пов'язував це з можливим використанням магніту. Споживач заперечував таке втручання та пояснював зміну кольору іншими причинами.

У цьому випадку суд виходив із того, що сама зміна кольору індикатора не доводить факт втручання в роботу лічильника. Для підтвердження такого порушення необхідні належні докази, зокрема результати відповідної експертизи.

Тому якщо контролери заявляють про втручання в роботу приладу, важливо з'ясувати, на чому саме ґрунтується такий висновок.

Що робити, якщо пошкодилася пломба

Пломба або її дріт можуть пошкодитися випадково. Наприклад, під час прибирання чи проведення робіт поруч із лічильником. У такій ситуації не варто чекати, поки пошкодження виявить контролер.

Якщо ви самостійно помітили, що:

пломба пошкоджена або відпала;

лічильник перестав працювати;

прилад має ознаки несправності;

виникла інша проблема з вузлом обліку,

варто якомога швидше повідомити про це компанію та зафіксувати звернення. Це дозволяє документально підтвердити, що споживач сам повідомив про проблему, а не намагався приховати її.

Що змінилося у правилах повірки газових лічильників

У травні 2026 року НКРЕКП внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем. Вони, зокрема, уточнили правила щодо пропущення строку періодичної повірки та наслідків залежно від того, з чиєї вини виникла проблема.

Якщо строк повірки пропущено з вини споживача, правила передбачають окремий порядок розрахунку обсягу газу. Якщо ж прострочення сталося з вини оператора ГРМ, обсяг газу розраховується з урахуванням фактичних даних відповідного лічильника.

Тобто під час спору важливо встановити не лише сам факт прострочення, а й хто відповідав за організацію повірки та через кого вона не відбулася вчасно.

Чи можна не пускати контролера

Повністю відмовляти у доступі представникам оператора ГРМ не можна. Чинний Кодекс передбачає обов'язок споживача допустити уповноважених представників оператора ГРМ до відповідного обладнання для передбачених Кодексом заходів за умови пред'явлення службових посвідчень. У разі відмови або незабезпечення доступу оператор може застосувати передбачені Кодексом заходи.

Тому якщо представник компанії прийшов для перевірки, краще не просто зачинити двері, а спочатку перевірити його документи та з'ясувати мету візиту.

Читайте акт перед підписанням

Одна з найважливіших речей під час перевірки — уважно читати всі документи. Якщо контролер зазначає, що:

пломба пошкоджена;

є ознаки втручання;

лічильник працює неправильно;

споживач не допустив представника;

виявлено інше порушення,

не варто підписувати документ, не прочитавши його. Якщо ви не згодні з висновками, свою позицію потрібно зафіксувати в документі. Наприклад, можна зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновками перевірки та вимагаєте належного підтвердження виявленого порушення.

Експертиза може мати значення

Якщо компанія стверджує, що споживач втручався в роботу лічильника, важливим питанням стає доказова база. Саме тому у спорах щодо пломб, індикаторів та можливого втручання в роботу приладу потрібно з'ясовувати, яким документом або експертизою підтверджується порушення.

У Кодексі ГРМ окремо передбачено порядок проведення експертизи засобів вимірювальної техніки та пломб.

Що робити, якщо вам нарахували велику суму

Якщо після перевірки ви отримали нарахування на десятки тисяч гривень і не погоджуєтеся з ним, варто зібрати всі документи, які стосуються ситуації. Це можуть бути:

акт про порушення;

акт перевірки;

документи про пломбування;

документи щодо повірки лічильника;

результати експертизи;

листування з компанією;

заяви та звернення споживача;

фотографії лічильника і пломб.

Далі потрібно перевірити, яке саме порушення вам закидають, якими доказами його підтверджують і чи правильно здійснено розрахунок.

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