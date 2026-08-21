Пільги та додаткові гарантії: хто з працівників має право

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні неповнолітні працівники у питанні оплати праці мають рівні права з дорослими. Водночас, у питанні охорони праці, робочого часу та відпусток такі громадяни наділені суттєвими перевагами у вигляді різноманітних пільг та додаткових гарантій. Зокрема, для них не встановлюють випробовувальний термін.

Про те, на яких умовах працюють неповнолітні, розповідає Новини.LIVE.

Оформлення неповнолітніх працівників та вікові обмеження

За інформацією Управління інспекційної діяльності у Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, у 2026 році у рамках чинних норм законодавства, працівників віком до 18 років у трудових відносинах прирівнюють у правах до повнолітніх, однак у сфері охорони праці, робочого часу та відпусток вони наділені окремими пільгами та додатковими гарантіями.

Зокрема, трудові договори із неповнолітніми укладають виключно в письмовій формі.

Щодо питання прийняття на роботу, то загальний вік — з 16 років, з 15 років — за згодою одного з батьків, з 14 років — виключно для виконання легкої роботи у вільний від навчання час і за згоди батьків (або осіб, що їх замінюють).

Водночас для громадян під час прийняття на роботу до досягнення 18 років випробовувальний термін не встановлюють.

Тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день. Її надають у зручний для неповнолітнього час, а в перший рік роботи — до настання шестимісячного терміну безперервної роботи. Водночас заміна відпустки грошовою компенсацією неможлива.

Діють суворі заборони для роботодавця, адже не можна таких працівників:

Залучати до нічних, надурочних робіт та роботи у вихідні дні; Давати важку роботу, роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також виконувати підземні роботи; Дозволяти підіймати та переміщати речі, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх граничні норми.

Як оплачується робота та робочий час

Згідно із правилами, заробітну плату неповнолітнім громадянам виплачують в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи. Тобто скорочена тривалість не зменшить розмір окладу.

Водночас вимоги до робочого часу такі:

15–16 років: до 24 годин на тиждень —- під час навчання — до 12 годин;

6–18 років: до 36 годин на тиждень — під час навчання — до 18 годин.

"Порушення трудових гарантій неповнолітніх тягне за собою адміністративну, фінансову або кримінальну відповідальність", — наголосили у Держпраці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що уряд ухвалив рішення підвищити посадові оклади працівникам Держагентства водних ресурсів, його терорганів, установ та організацій. Зокрема, було оновлено Єдину тарифну сітку, визначено граничні розміри виплат. Також тепер для них застосовуватимуть додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів — 2.

Ще Новини.LIVE писали, що у вересні працівники бюджетної сфери матимуть право на індексацію, якщо будуть передумови на тлі зростання рівня індексу інфляції. Переглянути рівень оплати праці зможуть, якщо показник споживчих цін перевищить рівень індексації у 103%. Вперше можливість індексації виникла у червні.