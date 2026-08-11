Підготовка до зимових рахунків: Нафтогаз зробив важливу заяву

Газ, платіжки та гроші. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закликала клієнтів почати готуватися до опалювального сезону 2026-2027 завчасно. Там пояснили, які дії дозволять знизити фінансове навантаження у комунальних платіжках за блакитне паливо.



Про те, якими порадами варто скористатися від Нафтогазу, розповідає видання Новини.LIVE.

Як підготуватися до зимових рахунків на газ

Як зазначається у повідомленні газопостачальної компанії, клієнти вже зараз можуть почати працювати над зменшенням фінансового тиску у комунальних квитанціях у майбутній зимовий період.

Споживачам рекомендують за можливості поповнювати особові рахунки влітку, щоб уникнути фінансових проблем у холодний період, коли суми до сплати значно вищі.

"Взимку споживання газу традиційно зростає, а разом із ним — і суми в рахунках. Тому літні місяці — чудова нагода завчасно подбати про сімейний бюджет", — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що вже зараз надано можливість підготуватися до опалювального сезону, поповнивши особовий рахунок на будь-яку зручну суму. Це дозволить поступово сформувати запас коштів для майбутніх платежів за газ.

Поповнити особовий рахунок можна у кілька способів:

у мобільному застосунку "Куб";

в особистому кабінеті;

на сайті Нафтогазу;

у чат-боті GASUA у viber або telegram.

Що буде з тарифами на газ для населення взимку

Очікується, що у зимовий період 2026-2027 базова річна вартість від різних газопостачальників коливатиметься в такому діапазоні: від 7,96 до 9,99 грн за один кубічний метр. Водночас місячні тарифи можуть зазнати змін.

Найнижчий тариф діятиме для клієнтів Нафтогазу у сумі 7,96 грн за кубічний метр. Компанія обслуговує більшість домогосподарств — близько 12 млн (до 98% споживачів). Згідно з оприлюдненими планами, річний тариф "Фіксований" діятиме до 30 квітня 2027 року.

Тарифи на розподіл газу для населення можуть дещо змінитися, вони зафіксовані для кожної області. Їх розраховують індивідуально, залежно від обсягу використання ресурсу за попередній газовий рік (1 жовтня-30 вересня), поділеного на 12 місяців.

Згідно з рішенням Національної комісії з держрегулювання у сферах енергетики (НКРЕКП), власників пошкодженого чи знищеного житла, де нема гарантії безпечного користування газом на тлі війни, позбавили необхідності платити за доставку блакитного палива.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Нафтогаз може додатково стягнути від 435 грн до 2 000 грн. Йдеться про послугу з техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та газових приладів. Вартість для споживачів буде індивідуальною. Порушникам загрожуватиме окреме фінансове покарання.

Ще Новини.LIVE писали, у скільки обійдеться газифікація "під ключ" у 2026 році. Зокрема, монтажні роботи та матеріали можуть коштувати від 10 000 грн до понад 100 000 грн. Щоб приєднатися до газорозподільної системи, потрібно звернутися до оператора ГРМ. Водночас відмова у газифікації може бути тільки у двох випадках.