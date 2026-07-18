ПФУ нарахує до пенсії по 650 грн: хто має право на надбавку

Чоловік похилого віку з планшетом, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українське пенсійне законодавство гарантує додаткову фінансову підтримку окремим категоріям громадян похилого віку за наявності особливого статусу. У 2026 році додаткова виплата зросла до 650 грн, адже прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який переглянули на початку року.

Про те, який статус гарантує надбавку, розповідає видання Новини.LIVE.

Які заслуги дають право на щомісячну доплату до пенсії

Як зазначили у Пенсійному фонді, держава надає окремі доплати до пенсії за віком громадянам, які мають статус учасника бойових дій (УБД). Відповідне щомісячне заохочення прописане у статті 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування".

На відміну від звичайних пенсіонерів, власникам статусу УБД державою надається певна додаткова фінансова підтримка. А саме:

Надання доплати у частці 25% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на початку календарного року; Призначення щомісячної цільової допомоги на прожиття; Державна адресна допомога до пенсії, якщо сума пенсії разом з доплатами, підвищеннями та нарахуваннями після індексації не перевищує мінімально необхідну суму для цієї категорії громадян.

У 2026 році прожитковий мінімум непрацездатних осіб зріс до 2 595 грн, а тому розмір доплати з часткою у 25% тепер становить 648 грн.

Також на поточний рік затверджено новий "поріг" щомісячних пенсійних виплат. Учасникам бойових дій (УБД) мають виплачувати пенсію на рівні не меншому за 6 197 грн.

Відповідну надбавку для такої категорії громадян нададуть автоматично у разі призначення пенсії за віком Пенсійним фондом, без додаткового звернення.

Які ще права мають учасники бойових дій

Статус учасника бойових дій також дає право звернутися за призначенням пенсії за віком достроково. Згідно з чинними нормами, відповідна можливість може виникнути за таких умов:

для чоловіків — якщо виповнилося 55 років, є мінімально 25 років страхового стажу;

для жінок — якщо досягнено 50 років, є мінімум 20 років страхового стажу.

Остаточну суму пенсії учасникам бойових дій визначать індивідуально, адже це залежатиме від загального страхового стажу та отриманого рівня доходу, з якого були сплачені внески до Пенсійного фонду.

Також, якщо військові пенсіонери повернуться на службу, то виплату призначеної раніше пенсії не припинять, а після остаточного звільнення її можуть переглянути з урахуванням додаткових років служби. Таким чином, можна одночасно отримувати пенсію та грошове забезпечення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деяким категоріям громадян нарахують більші виплати завдяки віковим надбавкам та допомоги до Дня Незалежності. У серпні Пенсійний фонд автоматично призначить від 300 до 570 грн пенсіонерам, які досягли 70, 75 та 80 років. Водночас масштабного перерахунку виплат наступного місяця не очікується.

Також Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ пояснили, як зросте пенсійна виплата, якщо відкласти вихід на заслужений відпочинок. Якщо відтермінувати на п'ять років, то пенсія підвищиться на 0,5% за кожен місяць, а на понад п'ять років, то доплата становитиме 0,75% за місяць. Відкладення оформлення пенсії на шість років дасть додатково 54%.