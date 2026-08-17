ПФУ нараховує підвищені пенсії: хто отримує 50% від зарплати

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році Пенсійний фонд України (ПФУ) виплачує деяким громадянам за окремими нормами законодавства пенсію у розмірі 50% від обсягу офіційного доходу, тоді як стандартні виплати не перевищують 30% від зарплати. Відомо, які передбачені правила для оформлення відповідної посиленої підтримки з боку держави.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Хто в Україні наділений правом на пенсію у 50% від зарплати

За інформацією Пенсійного фонду, під час воєнного стану підвищені пенсії нараховують родинам військовослужбовців, які зникли безвісти, захищаючи Україну від агресії Росії. Такі громадяни прирівнюються до рідних загиблих, а тому мають аналогічне право претендувати на частину виплати військового.

Згідно із законом №2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" та статтями 46-47 Цивільного кодексу, в країні можуть визнаватися зниклими безвісти особи, щодо яких не було інформації більш ніж місяць, якщо це сталося на тлі воєнних дій.

Рідні таких осіб можуть отримати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" після набуття чинності рішення суду щодо визнання зниклим безвісти/оголошеним померлим.

Посилена державна підтримка може надаватися таким особам зі складу родини військового, визнаного зниклим безвісти:

неповнолітнім дітям (до 18 років/до 23 за умови навчання на денній формі);

непрацездатним батькам, дружинам/чоловікам у разі втрати джерел доходів після смерті бійця;

членам родин пенсіонерів з числа військових, якщо годувальник зник, а до цього отримував пенсію або протягом п’яти років після її припинення.

Передбачається надання фіксованого розміру виплат у вигляді частки від грошового забезпечення:

50% грошового забезпечення — для двох та більше дітей загиблого війського; 70% грошового забезпечення — для однієї дитини загиблого бійця; 70% грошового забезпечення бійця — для батьків (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних осіб.

Як оформити підвищену пенсію та необхідні документи

Згідно з нормами законодавства, якщо військовий до цього не отримував пенсію, то його рідні повинні подати заяву на призначення виплат до уповноваженого підрозділу міністерства/відомства, де проходив службу.

Якщо ж до загибелі він отримував пенсію, то родичі мають звернутися до тероргану Пенсійного фонду за адресою проживання/перебування.

Разом із заявою необхідно буде подати додаткові відомості. Пенсія буде призначена, якщо надійде повний пакет документів (копії):

паспорт/дані про адресу реєстрації чи проживання;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

документи, що засвідчать родинні зв'язки (документи про народження чи одруження);

документ про непрацездатність особи;

дані щодо групи інвалідності;

висновки щодо настання інвалідності до 18 річного віку (для тих, хто досягнув повноліття);

довідка закладу освіти про навчання на денній формі;

документ про стаж від 20 років (для пенсії матерям, дружинам у віці 50-55 років);

документ, що пасинок чи падчерка не отримують аліменти від батьків;

реквізити банківського рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні громадяни зможуть отримати вікові компенсаційні доплати. Скористатися такою можливістю зможуть три категорії громадян. У рамках закону їм нарахують додатково до майже 600 грн. Право надається, якщо виплата разом з усіма доплатами не перевищує суму 10 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що особливий статус гарантує право на нарахування Пенсійним фондом додаткової виплати у розмірі 25% від мінімальної пенсії. Йдеться про ті категорії населення похилого віку, у яких є статус учасника бойових дій. Виплату призначають як доплату до базового розміру пенсії. Щомісячна сума додаткової виплати становить 648 грн.