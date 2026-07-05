Перекази на пенсійну карту: як це працює у ПриватБанку

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Серед багатьох продуктів, які мають українські банки, є картки, які можуть замовляти різні соціальні та вікові групи клієнтів. Наприклад, ПриватБанк пропонує пенсіонерам пенсійні картку, на яку держава нараховувати виплати. Однак деяких українців цікавить, чи можна поповнювати такі картки самостійно.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Пенсійна картка в ПриватБанку

Оформити її можна як у відділенні банку, так і онлайн, йдеться на сайті ПриватБанку. Якщо обрати другий спосіб, то отримаєте Digital Картку для виплат у Приват24 — віртуальний девайс без пластикового носія.

У відділенні ПриватБанку оформити пенсійну картку можна за 20 хвилин. З собою потрібно мати документи:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН).

"Передавати додаткові документи до Пенсійного фонду не потрібно, адже вашу заяву щодо отримання пенсії в банку ми передамо самостійно", — вказано на сайті банку.

Чи можна поповнювати пенсійну картку ПриватБанку

Таку можливість для пенсіонерів передбачили. Переказувати гроші на пенсійну картку можна:

через Приват24;

в касах банку;

через термінали ПриватБанку.

При цьому потрібно враховувати один важливий нюанс: пенсійні картки оформлюються тільки в гривні, тому поповнити їх можна тільки через український банк. Тому, якщо, наприклад, родичі пенсіонера перебувають за кордоном, але хочуть надіслати гроші, то краще оформити оформити будь-яку особисту картку з рахунком у валюті переказу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ПриватБанку доступна послуга з оплати комунальних послуг. Однак за цю послугу стягується комісія, яка залежить. При цьому пенсіонерів це не стосується.

Ще Новини.LIVE розповідали, що доставка карток ПриватБанку залишається безплатною. Так буде як мінімум до кінця 2026 року. Тривалість доставки карти в Україні — один день через Нову пошту.