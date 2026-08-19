Передача даних з лічильників газу: способи та важливі нюанси

Комунальні платіжки, гроші Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українські домогосподарства, які користуються природним газом, повинні дотримуватися чітких правил надання показників з лічильників через сервіси газопостачальних компаній. Зокрема, йдеться про те, які саме цифри необхідно подавати і до якого числа. Недопущення помилок убезпечить від надходження зайвих рахунків.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з газопостачальних компаній.

Які цифри з газових лічильників необхідно подавати

Існують певні правила передачі даних та нарахувань на основі них. До того, як передати показники, потрібно знати, як їх зчитувати. Газові прилади обліку мають кілька цифрових розрядів — як правило, йдеться про 5‒6 цифр до коми та ще 2‒3 після неї.

До коми вказані кубічні метри, які були реально спожиті, а після неї — сотні кубічного метра, які або не враховуються, або округлюються.

Щоб правильно зчитати дані лічильника, необхідно записати усі цифри, розташовані зліва направо. Якщо висвічується "00527,5", потрібно подавати 527 або 527,5, залежно від вимог газопостачальника.

Щодо дати для надання показників, то більшість газопостачальників в Україні вказують термін подачі даних — з 1 по 5 число щомісяця. Деякі постачальники дозволяють подавати інформацію до 10 числа.

Точна дата вказується у договорі або її можна знайти в особистому кабінеті на сайті постачальника.

Якщо інформацію не подати вчасно, то постачальник розрахує обсяг споживання за середніми показниками за попередні місяці, що може призвести до переплати чи, навпаки, до недоплати з наступним донарахуванням.

З огляду на це, передавати показники за газ необхідно регулярно і вкладатися в терміни.

Як передати показники за газ різними способами

Зокрема, дані можна повідомити за номером телефону. Такий варіант підходить тим, хто не користується інтернетом. Для цього треба:

Знайти номер газопостачальника у платіжці або на офіційному порталі компанії;

Зателефонувати у робочі години (з 8:00 до 17:00 у будні);

Назвати особовий рахунок/адресу;

Продиктувати поточні дані лічильника;

Уточнити, чи надійшли показники, і запитати підтвердження.

Також можна подати показники за газ онлайн. Для цього потрібна реєстрація на сайті компанії, щоб зайти в особистий кабінет. Для цього знадобиться особовий рахунок і адреса е-пошти. Після цього:

Потрібно увійти в особистий кабінет на сайті постачальника;

Вибрати пункт "Передати показники" або "Показання лічильника";

Ввести поточні дані газового лічильника;

Перевірити правильність введених цифр;

Натиснути "Відправити"/"Підтвердити".

Окрім того, передати інформацію можна через мобільний застосунок, який можна скачати для Android та iOS. Для цього треба:

Завантажити офіційний застосунок постачальника з App Store або Google Play;

Увійти за допомогою логіна/пароля від особистого кабінету;

Перейти до розділу з показниками/лічильниками;

Ввести поточні дані і підтвердити відправку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким клієнтам Нафтогазу тривалий час не можуть відновити газопостачання після відключення через борги. Громадянам треба не тільки погасити заборгованість, чекати дозволу на відновлення, а й заплатити додатково за перепідключення суму до 1 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі пояснили, як підготуватися до зимових рахунків на газ. Клієнти вже зараз можуть зменшити фінансовий тиск у комунальних квитанціях у зимовий період. Споживачам радять поповнювати особові рахунки в літній період для уникнення фінансових проблем взимку, коли суми до сплати будуть значно вищі.