Пенсії в Ощадбанку: кому необхідно перевести виплати з пошти

Банківське відділення, картка в руках жінки. Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українці, які отримують пенсії через пошту, можуть перевести виплати на карткові рахунки державного "Ощадбанку". Відомо, які діють правила для відповідної процедури та кому необхідна у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто і як може перевести пенсію з пошти на Ощадбанк

Як зазначають у ПФУ, у разі зміни банківських реквізитів чи фінустанови пенсіонер зобов’язаний інформувати про це органи Пенсійного фонду. Зокрема, зробити це можна дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Також громадяни можуть через портал подати заяву на переведення пенсії з пошти на банківську картку. Особливо така можливість актуальна для тих, хто змушений переїздити під час війни у більш безпечні регіони чи за кордон.

Перейти на інший спосіб отримання виплат громадяни можуть за власним бажанням у будь-який час, подавши заяву до Пенсійного фонду.

Пенсію можна отримувати в будь-якій з понад 40 уповноважених фінустанов, які відповідають вимогам законодавства та співпрацюють з ПФУ. Головною умовою має бути факт того, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб. Зокрема, клієнти можуть перевести кошти на Ощадбанк.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

Звернутися до відділення банку, відкривши картку з реквізитами (як правило, відкриття/обслуговування пенсійного рахунку безкоштовне). Відсканувати необхідні документи для завантаження на електронний портал ПФУ (паспорт, ідентифікаційний код), у розмірі файла не вище 1 Мб. На порталі е-послуг ПФУ у правому верхньому кутку екрану обрати пункт "Вхід" та авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП). Далі ліворуч зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"; Натиснути на пункт "Внесення змін до пенсійної справи" Обрати опцію "Заява про зміну способу виплати пенсії". Внести інформацію у поля форми заяви за допомогою підказок на екрані, зокрема, зазначивши номер банківського рахунку у міжнародному форматі IBAN (з 29 цифр та літер). Додати відскановані документи; Підписати е-підписом та натиснути "Відправити до ПФУ". Інформацію щодо результатів опрацювання заяви можна знайти на панелі ліворуч у розділі "Мої звернення".

Які умови для пенсійних рахунків в Ощадбанку

У разі переходу на отримання пенсії через Ощадбанк пенсіонери матимуть доступ до різноманітних банківських сервісів.

Така категорія клієнтів наділена низкою пільг та переваг. Зокрема, з пенсійних карт не стягують комісію у разі зняття готівки, якщо користуватися банкоматами Ощадбанку. Водночас:

у разі зняття у банкоматах інших банків до 10 тис. грн/міс. — безплатно, а більше — 1% від суми +5 грн;

у разі зняття у банкоматах за кордоном — 1,5 % від суми + 35.00 грн.

Комісії у банку. Джерело: Ощадбанк

Також з-поміж переваг — змога отримувати додатковий дохід за рахунок розміщення коштів на накопичувальній частині карткового рахунку через послугу "Мобільні заощадження".

Раніше Новини.LIVE писали про те, що до 31 січня 2027 року деяким власникам пенсійних карт Ощадбанку буде доступна можливість отримати винагороду для покупок у сумі 300 грн. Йдеться про електронний сертифікат, який можна отримати, дотримавшись кількох правил.

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку мають використати гроші від держави за урядовою програмою "Національний кешбек" до нової дати. Тепер вимагають зняти накопичені гроші до 31 липня 2026 року. Якщо це не зробити, то після цієї дати вони повернуться на рахунки до державного бюджету.