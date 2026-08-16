Пенсійні доплати: хто з українців має право на 5 700 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році українська держава надає посилену фінансову підтримку громадянам похилого віку, які у минулому постраждали від дій комуністичного режиму. Йдеться про нарахування щомісячної фіксованої надбавки до базового рівня пенсії, що становить близько 5 700 грн.

Про те, за яких умов гарантують відповідні доплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто має право на доплату до пенсії у 5 700 грн у 2026 році

Право на доплату передбачене законом №3113-ІХ "Про внесення змін до законів України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" та "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" стосовно борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб", ухваленим парламентом у 2023 році.

Додаткові суми коштів надають громадянам, які у минулому постраждали від репресій у радянський час. А саме:

Були офіційно реабілітовані; Брали участь у боротьбі за незалежність країни у XX столітті; Були незаконно ув’язнені, примусово направлені до психіатричних установ/позбавлені волі з політичних мотивів.

У нормах закону передбачено, що відповідна надбавка є проявом поваги та вдячності держави за здійснення внеску таких категорій громадян у розвиток української державності.

Розмір пенсійної допомоги та як оформити у 2026 році

Кілька років тому, коли було ухвалено закон, розмір щомісячної доплати для борців за незалежність України у ХХ столітті встановили на рівні 4 200 грн. Сума надбавки є фіксованою, однак передбачена щорічна індексація з 1 березня кожного року.

З того часу завдяки щорічному осучасненню виплат сума суттєво зросла. У 2026 році показник досягнув 5 667 грн.

Відповідну суму додають до базового розміру пенсії. Вона не впливає на будь-які соціальні пільги чи види матеріальної допомоги.

Для отримання виплати необхідно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем проживання/отримання пенсії.

Громадяни мають подати заяву та документи, що підтвердять статус реабілітованої особи або учасника визвольного руху.

ПФУ має призначити додаткову фінансову виплату з дати звернення або з часу набуття права на неї, проте не пізніше, ніж через рік після цього.

Якщо у громадянина є право на кілька видів доплат за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то зможе обрати тільки одну, більш вигідну.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які діють правила для оформлення пенсії державним службовцям у 2026 році. Якщо пенсія за віком для звичайних громадян не перевищує 30% від доходу, то для працівників держорганів сума може бути вищою. У ПФУ пояснили, у якому розмірі призначається пенсія від зарплати.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні ПФУ нараховує до пенсій різноманітні доплати, надбавки та додаткові суми допомоги. Зокрема, громадянам надаються додаткові грошові виплати від 150 грн до 3 100 грн. Передбачається, що на найвищі суми зможуть розраховувати ті, хто має право на одноразову допомогу, присвячену Дню Незалежності.