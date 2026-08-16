Пенсійна реформа: мінімальна пенсія може зрости до 6000 гривень

Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Українцям хочуть по-новому нараховувати пенсії. Пенсійна реформа передбачає, що замість нинішнього підходу виплата матиме дві частини — гарантовану державою та ту, що залежатиме від страхового стажу і сплачених внесків. Окремо планують запустити накопичувальну систему, але участь у ній хочуть зробити добровільною. Водночас держава обіцяє зберегти мінімальну пенсійну гарантію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes.

Якою може стати нова пенсія

Головна зміна стосуватиметься солідарної пенсії. Її планують розділити на дві частини:

базову виплату — державну гарантію для людей, яким недостатньо власної страхової пенсії;

страхову частину — її розмір залежатиме від страхового стажу та сплачених внесків ЄСВ.

Мінсоцполітики пропонує встановити базову виплату орієнтовно на рівні 3000 гривень, а загальний мінімальний рівень пенсійної виплати — 6000 гривень. Якщо після розрахунку страхової та базової частин людина отримуватиме менше, держава доплачуватиме необхідну суму до встановленого мінімуму.

Але тут є важливий нюанс: 3000 гривень не означатимуть гарантовану однакову доплату для всіх пенсіонерів.

Кому можуть зменшити базову виплату

За запропонованою моделлю розмір базової частини залежатиме від страхової пенсії. Якщо страхова частина буде значно більшою за базову, державну складову поступово скорочуватимуть.

Якщо ж загальна сума базової та страхової частин перевищуватиме 10 000 гривень, базову виплату можуть повністю прибрати. Тоді людина отримуватиме пенсію лише за рахунок страхової частини — тобто тієї, яка залежить від її страхового стажу та сплачених внесків.

Що буде з накопичувальною пенсією

Другий важливий напрям реформи — накопичувальна система. На відміну від попередніх варіантів, цього разу пропонується зробити її добровільною.

Механізм планують побудувати за принципом автоматичного залучення: працівника спочатку приєднуватимуть до системи, але він матиме право відмовитися від участі. Тобто людина зможе самостійно вирішити, чи хоче додатково накопичувати гроші на майбутню пенсію.

Запуск накопичувального рівня очікується не раніше 2028 року і залежатиме від того, наскільки швидко ухвалять необхідне законодавство та створять відповідну інфраструктуру.

Що зміниться для отримувачів спеціальних пенсій

Реформа зачепить і спеціальні пенсії. Йдеться, зокрема, про суддів, прокурорів та представників силових органів. Для таких працівників пропонують створити систему професійного пенсійного страхування.

На кожного працівника відкриватимуть індивідуальний пенсійний рахунок. Роботодавець додатково до ЄСВ сплачуватиме професійний внесок, а накопичені кошти планують інвестувати у фінансові інструменти, щоб вони приносили дохід.

У перспективі подібний механізм може стати доступним і для звичайних компаній. Тоді роботодавці зможуть пропонувати працівникам власні професійні пенсійні програми як частину соціального пакета.

Скільки коштуватиме реформа

Нова система вимагатиме значних коштів із державного бюджету. За попередніми оцінками, витрати на її реалізацію можуть становити:

169 мільярдів гривень — у 2027 році;

140 мільярдів гривень — у 2028 році;

157 мільярдів гривень — у 2029 році.

Водночас ці цифри стосуються прогнозованої вартості реформи, а не вже затверджених бюджетних видатків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок пенсії за додатковий страховий стаж. Для цього потрібно накопичити щонайменше 24 місяці стажу або дочекатися двох років після призначення чи попереднього перерахунку. У 2026 році такий перерахунок ПФУ провів автоматично з 1 квітня, без заяви пенсіонера.

Також Новини.LIVE писали, як українцям з II або III групою інвалідності збільшити розмір пенсії. У деяких випадках можуть отримувати пенсію у розмірі 100% пенсії за віком, а не стандартні 90% чи 50%. Це залежить від віку, в якому встановили інвалідність, страхового стажу та того, чи працює людина.