Пенсія по втраті годувальника: які виплати надають родині зниклого захисника

Військовослужбовець, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Родини зниклих безвісти військових забезпечуються додатковою соціальною підтримкою. Наприклад, діти таких захисників отримують можливість оформити пенсію по втраті годувальника.

Про повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на публікацію уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram-каналі.

В кого є право на пенсію по втраті годувальника

Звертатися за оформленням виплат можна через місяць після того, як в єдиному обліку органа поліції з'являться відомості про зниклого безвісти захисника. При цьому тривалість стажу претендента на призначення пенсії значення не має.

В Офісі омбудсмана розповіли, як оформити пенсію по втраті годувальника. Скриншот: Дмитро Лубінець/Telegram

Претендувати на таку допомогу можуть:діти зниклого безвісти захисника віком до 18 років;

здобувачі освіти за денною формою навчання (діти від 18 до 23 років) — до завершення навчання;

діти-сироти до досягнення 23 років незалежно від факту навчання;

чоловік, дружина чи батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та перебували на утриманні зниклого;

чоловік чи дружина (в разі їх відсутності — один з батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся) незалежно від віку та працездатності за умови, що вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

батьки або чоловік/дружина, які не перебували на утриманні безпосередньо, але втратили джерело засобів до існування у зв’язку зі зникненням захисника.

Нюанси з призначенням пенсії по втраті годувальника

Підстава, щоб оформити документи —витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Держава проводитиме виплати допоки у військового буде статус "зниклий безвісти". Виплати припиняться, щойно:

стане відомо про місцеперебуванея зниклого;

військовий повернувся з полону;

підтвердиться його загибель.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на розмір пенсії по втраті годувальника у липні 2026 року впливають обставини загибелі або смерті військового. Якщо трагедія з ним сталася під час того, як виконував службові обов'язки, тоді пенсія становить:

70% грошового забезпечення військового — на одного непрацездатного члена сім’ї;

50% грошового забезпечення — якщо право на виплату мають двоє або більше членів сім’ї (крім батьків, чоловіка або дружини).

Якщо військовослужбовець через нещасний випадок, не пов’язаний із виконанням службових обов’язків, кожен член сім’ї може отримувати 30% грошового забезпечення годувальника.

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