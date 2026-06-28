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Головна Фінанси Пенсія по втраті годувальника: чи платять студенту на канікулах

Пенсія по втраті годувальника: чи платять студенту на канікулах

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 06:10
Пенсії в Україні: як виплачують студентам, які втратили годувальника
Люди йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Для українців доступні декілька видів пенсії, і серед них — пенсія у зв'язку з втратою годувальника. На цю виплату можуть претендувати й студенти. Втім, є один важливий нюанс.

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Луганській області, передає Новини.LIVE

Пенсія студенту через втрату годувальника

У держструктурі, посилаючись на статтю 36 у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пояснили умови, на яких держава виплачує дітям пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Так, фіндопомогу нараховують:

  • до випуску з навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення дітьми 23 років;
  • дітям-сиротам до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

У першому випадку йдеться про студентів з вищих навчальних закладів на денній формі навчання. 

"Якщо одержувач пенсії не втрачає статусу студента, виплата пенсії відбуватиметься весь навчальний рік, у тому числі під час канікул. Дані про навчання студента за денною формою ПФУ отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти", — йдеться у повідомленні.

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Що ще варто знати 

Нагадаємо, що у липні 2026 року пенсіонери отримають надбавки до своїх основних виплат. Додаткові гроші, наприклад, отримають ті українці, які досягли 70, 75 та 80 років.

Також доплати надійдуть пенсіонерам, пенсія яких не дотягує до мінімнально встановленого рівня. Так, якщо непрацюючому пенсіонеру виповнюється 65 років, в нього є страховий стаж щонайменше 30 років (для жінок) та 35-ть років (для чоловіків) — сукупний розмір пенсії не зможе бути нижчим за 4 213 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть втратити пенсію через борги. Під загрозою пенсіонери, які отримують виплати на звичайну банківську картку. Якщо є постанова суду про примусове стягнення боргу, тоді гроші з рахунку списуються автоматично. 

Також Новини.LIVE писали, кому доплачують до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Йдеться про надбавку до основної пенсії. У 2026 році сума коливається від 597 до 908 гривень на місяць. 

виплати студенти пенсія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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