Пенсія для заробітчан: які роки роботи за кордоном зарахують до страхового стажу

Пенсіонер, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви працювали за кордоном і переживаєте, що ці роки "згорять" при виході на пенсію в Україні, для вас є хороша новина. Тепер страховий стаж, який отримано в іншій країні, можуть зарахувати для права на пенсію. Причому це стосується навіть тих держав, з якими Україна не має спеціальних міжнародних угод.

Але є нюанси, про які розповідають Новини.LIVE за інформацією ГО "ВПО Україна".

На що впливає іноземний стаж

Робота за кордоном допоможе виконати головну умову для виходу на пенсію — набрати необхідну кількість років страхового стажу.

А ось на розмір майбутньої пенсії цей стаж зазвичай не впливає. Тобто виплати не стануть більшими лише через те, що людина працювала за межами України. Винятком є країни, з якими Україна уклала договори.

Які документи потрібні

Разом із заявою на призначення пенсії запитають документи, які підтверджують роботу за кордоном. Це можуть бути:

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трудові договори;

довідки від роботодавця;

розрахункові листи із зарплати;

декларації про доходи;

інші офіційні документи, які підтверджують період роботи.

Важливо, щоб ці документи були правильно легалізовані. Як це зробити, можна дізнатися на сайті посольства України в країні, де вони були видані.

Що робити, якщо документів немає

Якщо людина не має необхідних документів або вони неповні, це не привід для хвилювання.

У такому випадку Пенсійний фонд сам звертається до Міністерства закордонних справ України. Далі МЗС через дипломатичні канали надсилає запит до компетентних органів тієї країни, де людина працювала.

Після отримання відповіді інформацію передають до Пенсійного фонду, який і зараховує підтверджений стаж.

Скільки триває процедура

Після звернення людини у Пенсійного фонду є час протягом п'яти робочих днів направити запит до МЗС.

Після отримання відповіді Міністерство також упродовж п'яти робочих днів передає інформацію назад до Пенсійного фонду.

Якщо всі підтверджені документи або відповідь іноземної сторони надійдуть не пізніше ніж через три місяці після подання заяви, Пенсійний фонд завершить її розгляд і повторно подавати документи не знадобиться.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що однаковий страховий стаж не означає однакову пенсію. Згідно з поясненням ПФУ, під час розрахунку враховують не лише кількість років стажу, а й офіційну зарплату, з якої сплачувалися страхові внески. Тож різниця у виплатах може сягати кількох тисяч гривень.

Ще Новини.LIVE писали, що українці, які не мають необхідного страхового стажу для пенсії, можуть оформити соціальну допомогу від держави. Вона надається, зокрема, людям від 65 років зі стажем менше 15 років, особам з інвалідністю та дітям, які втратили годувальника.