Ощадбанк поверне 10% компенсації: хто може скористатись

Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році власники п'ятьох видів преміальних карток від міжнародної платіжної системи Visa, емітованих держфінустановою "Ощадбанк", зможуть отримати до 10% знижки. Грошові компенсації передбачені за здійснення купівлі товарів в одній з мереж магазинів, що спеціалізується на продажі парфумів та косметики.

Про те, за яких умов гарантують знижки, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з клієнтів Ощадбанку передбечені компенсації

Йдеться про реалізацію спільної акційної програми від Ощадбанку та Visa, що передбачає надання додаткових 10% знижки до клієнтської картки у мережі магазинів Bomond.

"Отримайте додаткові 10% знижки до вашої клієнтської картки у мережі магазинів Bomond з вашою преміальною карткою Visa. У Bomond кожен візит — це не лише про новий засіб чи флакон улюбленого аромату. Це про настрій, турботу, ритуал, що починається з гарної покупки. А тепер — ще й про приємний бонус", — йдеться у повідомленні.

Важливо, що компенсації передбачені за розрахунки виключно преміальними картками:

Visa Platinum; Visa Platinum Business; Visa Signature; Visa Signature Business; Visa Infinite.

Відповідна пропозиція поширюється на всі магазини Bomond у таких містах:

Київ;

Харків;

Одеса;

Львів;

Хмельницький;

Дніпро;

Запоріжжя;

Вінниця;

Луцьк;

Суми.

Як клієнтам Ощадбанку скористатися пропозицією

Для того, щоб отримати знижку, необхідно здійснити розрахунок у будь-якому магазині Bomond у вищеперелічених містах.

Перед здійсненням оплати необхідно повідомити касира про розрахунок преміум-карткою Visa. Також знижка спрацює у разі розрахунку через Apple Pay або Google Pay.

Водночас, дія акційної пропозиції не поширюється на оплату товарів в інтернет-магазині Bomond.

Також клієнтів попередили, що:

додаткова знижка можлива виключно за наявності клієнтської карти;

не підсумовується з іншими знижками;

неможлива на акційні пропозиції в магазині.

Bomond є відомою українською мережею магазинів елітної парфумерії та косметики, заснованою у 1999 році. Клієнтам доступний щирокий астортимент засобів для догляду за шкірою, косметики та парфумерних брендів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про спільну кешбек-програму від Ощаду та системи Mastercard. За правилами, клієнтам гарантують знижку до 30% за бронювання номерів чотирма видами преміальних карт. Головною умовою для права на знижку є оплата через онлайн-сервіс "Бронюй".

Ще Новини.LIVE писали, що деяким клієнтам Ощадбанку порадили, як діяти, якщо після надходження пенсійних коштів на банківські картки, виникли проблеми із роботою застосунку та веббанкінгом "Ощад24". Якщо громадяни втратили доступ до власного рахунку для здійснення операцій, варто скористась рекомендаціями представника банку.