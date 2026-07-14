Ощадбанк може заблокувати пенсійні рахунки: п'ять причин

Чоловік похилого віку, банківська картка та гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "Ощадбанк" може блокувати рахунки громадян похилого віку у рамках визначених норм чинного законодавства. Відомо, з яких причин можуть потрапити під обмеження пенсійні рахунки та як отримати дозвіл на користування місячним лімітом.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Через які підстави Ощадбанк може блокувати пенсії

Згідно з чинними правилами, банк може заблокувати пенсійні виплати навіть людям похилого віку, оскільки вони отримують кошти від Пенсійного фонду України (ПФУ) на звичайні карткові рахунки без спеціального призначення.

Представники банку дали пояснення, що йдеться про прості картки, а тому можуть підлягати арешту та блокуванню 100% суми на будь-яких рахунках власника для стягнення необхідної суми коштів.

Згідно із законом "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", арешти на кошти боржників накладають у рамках виконавчого провадження.

Серед ключових підстав для арешту рахунків:

Заборгованість за кредитами; Несплата сум аліментів; Борги з податкових зобов’язань; Заборгованість зі сплати комунальних послуг; Відкриті кримінальні справи через фінансові махінації.

Як частково зняти блокування коштів в Ощадбанку

Відповідно до законодавства, громадянам може надаватися доступ до частини коштів арештованого рахунку.

Йдеться про користування лімітованою сумою, що обмежена двома мінімальними зарплатами на початок календарного року. У 2026 році можна користуватися 17 294 грн, адже "мінімалка" становить 8 647 грн.

На основі постанови щодо часткового зняття арешту з рахунків фінустанова зобов'язана встановити можливість доступу до лімітованої суми.

Для того, щоб боржнику можна було щомісяця користуватися частиною арештованих коштів, необхідно:

написати заяву до виконавчої служби, яка наклала арешт;

вказати номер рахунку та назву банку, де відкрито рахунок;

попросити визначити рахунок на доступ до коштів.

У банку заяважили, що після отримання постанови від виконавчої служби — її опрацювання та зняття блокування з частини коштів рахунку відбудеться у порядку черги.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у відділенні Ощадбанку можуть відмовити у прийнятті цифрового паспорта у застосунку "Дія" для отримання послуг. На це у банку зауважили, що окремі операції вимагають наявність оригіналу документа, водночас електронні документи також необхідні для деяких сервісів.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, які у липні передбачені тарифи, ліміти та правила зняття готівки для громадян похилого віку в Ощадбанку. Фінустанова пропонує прозорі умови, а базові операції взагалі є безплатними. Також фінустанова пропонує лояльні тарифи на додаткові сервіси та цілодобову онлайн-підтримку.