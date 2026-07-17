ООН надасть українцям по 12 300 грн: хто потрапив до списку

Жінка за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року Агенція ООН у справах біженців, що є глобальною міжурядовою організацією, яка присвячує свою діяльність порятунку життів, захищає біженців та внутрішньо переміщених осіб, приймає заявки на грошову допомогу від жителів однієї з областей, що суттєво потерпає від російських обстрілів. Заявники можуть отримати один із видів виплат: у 10 800 та у 12 300 грн.

Про те, хто може оформити виплати, повідомляють Новини.LIVE.

Хто і де може подати заявку на фіндопомогу від Агенції ООН

Влітку Агенція ООН у справах біженців відкрила збір інформації на надання фіндопомоги людям, які постраждали через воєнні дії, у Сумах та області. У рамках програми претендувати на допомогу зможуть громадяни, які належать хоча б до однієї з нижче наведених категорій:

Категорія №1: Домогосподарства, які через воєнні дії були змушені залишити постійне місце проживання та повернулися з-за кордону в Україну (після 24 лютого 2022 року). Обов’язкова умова: повернення відбулося не раніше ніж 3 місяці тому та не пізніше ніж 1 рік тому.

Категорія №2: Домогосподарства, які прибули на місця постійного проживання після вимушеного виїзду в інші регіони України, спричиненого воєнними діями (після 24.02.2022 року). Умова: повернення сталося не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому.

Категорія №3: Домогосподарства, які переїхали та набули офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи терміном від 46 днів до 6 місяців тому у зв'язку із загрозою життю, обстрілами чи обов'язковою евакуацією.

Категорія №4: Домогосподарства, які фактично переїхали та оформили офіційний статус переселенця у період до 45 днів через загрозу життю, ворожі атаки чи вимушену евакуацію.

Важливо дотриматися соціально-економічного критерію для всіх вищеперелічених категорій — середньомісячний дохід на одну особу має бути не більшим за 8 300 грн.

Як зареєструватися у програмі грошової допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови та бажають отримати фіндопомогу від Агенції ООН у справах біженців, мають подати заявку на запис в електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" у Сумах.

Також відкрито запис в чергу для прийому у місті Тростянець Сумської області на 20 липня 2026 року (понеділок). Реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.

Для громадян в інших містах також буде доступна допомога. Інформація про виїзди мобільних груп оновлюється щодня у Telegram-каналі організації.

Також важливо заздалегідь підготувати документи для остаточної реєстрації (оригінали):

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку переселенця (підтвердження факту переміщення);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (IBAN);

документи з підтвердженням інвалідності чи опіки.

Розмір грошової допомоги буде коливатися від 10 800 до 12 300 грн (для кожної особи в родині) залежно від терміну переміщення.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Суми. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харківській області постраждалі від війни домогосподарства можуть оформити грошову допомогу у більш ніж 40 000 грн. Така можливість, зокрема, доступна внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та громадянам, віком понад 60 років. Кошти можна використати у тому числі на кролівництво, козівництво та інші тваринництва.

Ще Новини.LIVE розповідали,що українцям виплачують по 26 700 грн в одній з прифронтових областей. Кошти надає Всесвітня продовольча програма ООН. Їх можна буде використати на купівлю необхідних товарів, добрива та інвентар. Пріоритетними у наданні виплат будуть домогосподарства з вразливостями.