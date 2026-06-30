Нові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам: як отримати

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В одній з областей України стартувала реєстрація для участі у програмі сільськогосподарської допомоги "Екстренна підтримка продовольчого виробництва" для вразливих категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Учасники програми матимуть право використати виплати на першочергові потреби у вирощуванні сільськогосподарських рослин, худоби та птиці.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на фонд "Асоціація демократичного розвитку".

Кому і де доступна грошова допомога влітку

За інформацією організаторів, за фінансування Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF) жителі двох громад Чернігівської області, які ведуть натуральне господарство для власного споживання, зможуть отримати грошову допомогу.

Йдеться про населені пункти у зоні 20–50 км від лінії фронту чи кордону таких територіальних громад регіону:

Новгород-Сіверська громада;

Городнянська громада.

Отримати допомогу зможуть громадяни, які належать до однієї з категорій вразливості. Виплати будуть доступні:

Родинам, у складі яких є люди з інвалідністю; Домогосподарствам з людьми віком від 60 років, які не мають права на пенсії через відсутність стажу, документів чи з інших причин; Родинам, у складі яких є особи з тяжкими, хронічними або хворобами; Домогосподарствам, які доглядають за дітьми, особами з інвалідністю чи хворими людьми; Родинам, які мають господарство для власного споживання; Внутрішньо переміщеним особам (ВПО); Малозабезпеченим родинам, що мають труднощі з отриманням соцпідтримки.

Обов’язковими умовами для участі у програмі є дотримання таких вимог:

фактичне проживання в одній з громад;

ведення господарства;

дохід не перевищує 8 400 грн на особу в місяць;

наявність критерію вразливості.

Як подати заявку на виплати та інші нюанси

Звернутися за виплатами за програмою сільськогосподарської підтримки можна, подавши спеціальну заявку. Деякі домогосподарства можуть зробити це телефоном, або ж звернутися за підтримкою до офісу старости чи Центру надання адміністративних послуг.

"Подання заявки не гарантує отримання допомоги. Відбір учасників здійснюватиметься відповідно до критеріїв програми та після перевірки усієї наданої інформації", — додали організатори.

Кошти можна буде використати на такі потреби:

купівлю кормів для худоби та птиці;

придбання інструментів, інвентарю та обладнання;

купівлю насіння, добрив, матеріалів для рослинництва;

інші витрати для господарства.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у низці громад одного з регіонів можна зареєструватися на допомогу від Карітас у вигляді виплат у 1 800 грн щомісяця. Такий вид фінпідтримки надається для родин, які постраждали через війну.

Ще Новини.LIVE повідомляли про можливість участі у проєкті REMARKET, що за співфінансування дасть змогу отримати нову професію/підвищити кваліфікацію. Зокрема, посилити позиції на ринку праці можуть внутрішні переселенці та люди, які після переїзду через війну, повернулися до колишні адреси проживання.