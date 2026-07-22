Нові штрафи та правила: що хочуть змінити в Україні для водіїв

Водій транспорту, гроші у гаманці. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні можуть змінитися правила роботи водіїв у разі запровадження нових норм законодавства. Зокрема, передбачається низка нововведень та відповідальність для роботодавців у вигляді різних розмірів штрафів залежно від виду порушень щодо умов праці.

Нові правила прописані у законопроєкті, розміщеному на сайті СПО Профспілок для обговорення, передають Новини.LIVE.

Як пропонують змінити правила роботи водіїв в Україні

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації робочого часу мобільних працівників та самозайнятих водіїв".

Очікується запровадження таких нововедень:

введення в українське законодавство терміну "мобільний працівник" та "самозайнятий водій";

посилення вимог до обліку робочого часу та відпочинку таких працівників;

введення конкретних розмірів штрафів за порушення режимів праці та відпочинку, застосування тахографів, а також карток водія.

У документі надані роз'яснення щодо запровадження нових визначень. Зокрема, самозайнятими водіями називатимуть водіїв-фізосіб-підприємців, які:

є автомобільними перевізниками;

самі перевозять пасажирів/вантажів за наймом чи за грошову винагороду;

працюють за ліцензіями, якщо вона необхідна;

не перебувають у трудових відносинах у рамках відповідних перевезень.

Йдеться про класичного ФОП‑перевізника, який сам і буде водієм транспортного засобу.

Мобільними працівниками називатимуться водії або інші працівники перевізників (разом зі стажерами/учнями), у функції яких входитимуть подорожі та переміщення як членів екіпажу транспорту. Йдеться про всіх, хто перебуває в дорозі, а не працює в офісі.

Очікується, що у ст. 3 Кодексу законів про працю (КЗпП) пропишуть особливості трудових відносин працівників автосфери (включно з робочим часом мобільних працівників/самозайнятих водіїв).

Покарання за порушення в організації робочого часу та відпочинку

Згідно з новими правилами, автомобільні перевізники будуть зобов'язані законним чином організовувати роботу мобільних працівників, їхній робочий час і відпочинок. Також вони разом з мобільними працівниками та самозайнятими водіями мають дотримуватися цих правил.

За порушення передбачатиметься для перевізників та мобільних працівників відповідальність, встановлена законом.

У цих положеннях будуть розписані: тривалість і облік робочого часу, період виконання обов’язків, час керування транспортом та перерви.

Зокрема, у ст. 60 закону "Про автотранспорт" суттєво розширять список причин порушень і штрафів. А саме:

За відсутність тахографа, якщо він обов’язковий, стягуватимуть штраф у 1000 НМДГ (17 000 грн), за непридатні прилади — 500 НМДГ (8500 грн), за пристрої/софт для спотворення даних — 1000 НМДГ (17 000 грн). За ненадання/надання неправдивих даних про облік робочого часу та відпочинку для мобільних працівників за вимогою Укртрансбезпеки — стягуватимуть 500 НМДГ (8 500 грн), за перевищення робочого часу та відсутність перерв — від 1 700 до 8 500 грн. За перевищенння максимальної тижневої тривалості робочого часу від 5 до 10 годин включно — 100 НМДГ (1 700 грн), від 10 годин — 500 НМДГ (8 500 грн). Також щоденний робочий режим водія або час виконання самозайнятим водієм обов’язків не має перевищувати 10 годин протягом доби, якщо припадає на нічний час. У разі перевищення від 11 до 13 годин включно — 100 НМДГ (1 700 грн), від 13 годин включно — 500 НМДГ (8 500 грн).

Згідно з планами, закон набере чинності через шість місяців після опублікування. За цей час уряд повинен затвердити нові положення про робочий час/відпочинок.

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