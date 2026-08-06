Не тримайте гроші вдома: у НБУ підказали, як захистити свої заощадження

Люди на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Зберігати заощадження "під матрацом" означає щороку втрачати частину їхньої вартості через інфляцію. Натомість українці можуть захистити свої кошти від знецінення, і паралельно отримати непоганий прибуток. Одним із найвигідніших інструментів сьогодні є ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), дохід від яких не оподатковується.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман.

ОВДП забезпечують дохідність вищу за інфляцію

За словами економіста, зараз дохідність облігацій внутрішньої державної позики на ринку становить близько 16% річних. Водночас прогнозована інфляція на кінець наступного року очікується на рівні 6,9%.

Це означає, що після врахування інфляції інвестор може отримати майже 10% реального прибутку.

Головна перевага перед депозитами

Експерт наголосив, що однією з ключових переваг ОВДП є відсутність оподаткування доходу. На відміну від банківських депозитів, прибуток від державних облігацій не обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Саме тому фактична дохідність для інвестора може бути вищою.

За словами Фурмана, якщо людина обирає інструменти для заощадження у гривні, їхня прибутковість повинна перевищувати рівень інфляції, щоб гроші не втрачали купівельну спроможність.

Попит на державні облігації зростає

У Національному банку також фіксують стабільне зростання інтересу українців до державних цінних паперів. За словами члена Ради НБУ, минулого року вкладення населення в ОВДП збільшилися приблизно на 60%, і така тенденція зберігається й цього року.

Водночас українці продовжують активно відкривати банківські депозити. За оцінками Фурмана, обсяг коштів на депозитних рахунках зростав приблизно на 20% як торік, так і нині.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у серпні держслужбовцям виплачуватимуть не лише посадові оклади, а й надбавки, премії та матеріальну допомогу. Водночас законом встановлено чіткі ліміти: мінімальний посадовий оклад становить 8 320 гривень, а максимальний для керівників окремих державних органів — 124 800 гривень без урахування інших доплат.

Також Новини.LIVE писали, що українців масово вносять до Реєстру боржників через несплату комунальних послуг. Найчастіше виконавчі провадження відкривають за борги за опалення, водопостачання, утримання житла, газ і електроенергію, а загальна кількість таких справ уже сягнула майже 830 тисяч.