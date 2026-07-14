НБУ розкрив деталі про банкноту 2000 гривень: коли надрукують і чи доведеться міняти гроші

Нова купюра 2000 гривень, Національний банк України. Фото: НБУ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Нова банкнота номіналом 2000 гривень уже викликала чимало запитань у українців. Одні цікавляться, навіщо взагалі потрібна ще більша купюра, якщо все більше людей переходять на безготівкові розрахунки. Інші запитують, чому обрали саме такий номінал та коли нові гроші можна буде побачити в банках. Національний банк України відповів на найпоширеніші запитання щодо нової банкноти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Чому не випустили банкноту 5000 гривень

Як пояснили в НБУ, під час створення нових номіналів центральні банки зазвичай дивляться на кілька факторів: розмір економіки, рівень цін, доходи населення та потребу людей у готівкових розрахунках.

Тобто нова купюра має відповідати реальній ситуації в країні, а не просто бути "найбільшою з можливих".

У Нацбанку зазначили, що варіант із банкнотою 5000 гривень також розглядався, але наразі найбільш оптимальним для України вважають саме номінал 2000 гривень.

Коли українці зможуть побачити нову купюру

Отримати нову банкноту через банки можна буде вже з 4 вересня.

Саме з цієї дати Національний банк почне передавати нові купюри банківським установам. Після цього вони поступово потраплятимуть до людей під час звичайних операцій. Наприклад, під час зняття готівки чи обслуговування у банку.

Окремо міняти старі банкноти на нові не потрібно. Купюра номіналом 2000 гривень просто поступово з’являтиметься в обігу разом з іншими грошима.

Скільки надрукують нових банкнот

Точну кількість банкнот у Національному банку поки не називають. Там пояснили, що інформація про обсяги друку банкнот є закритою до моменту офіційного представлення нового номіналу.

Водночас відомо, що виготовлення нових купюр відбуватиметься за планом Банкнотно-монетного двору НБУ. Головна мета — не просто збільшити кількість грошей у людей, а оновити готівковий обіг і поступово замінювати старі та зношені банкноти.

На першому етапі планують виготовити кілька мільйонів купюр номіналом 2000 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що частина економістів скептично ставиться до ідеї запровадження банкноти номіналом 2000 гривень. На думку заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслава Потапенка, українці дедалі рідше користуються готівкою, а заощадження частіше зберігають у доларах або євро, тому практичної потреби в таких змінах наразі немає.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть ускладнити поповнення через термінали. Найбільші оператори платіжних терміналів EasyPay та City24 отримали від Національного банку рекордні штрафи через порушення вимог фінансового моніторингу. На цьому тлі хочуть посилити правила користування терміналами.